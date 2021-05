Rovigo, mamma di due figli si dà fuoco in bagno. E' in gravissime condizioni

28 maggio 2021 a

a

a

Si è data fuoco dopo essersi chiusa in bagno. Dramma oggi, venerdì 28 maggio, a Rovigo dove un'infermiera ha tentato di togliersi la vita. Le sue condizioni attualmente sono gravissime. Il tutto è avvenuto all'alba. Secondo la prima ipotesi degli investigatori si tratterebbe dunque di un tentativo di suicidio. La donna è stata ricoverata in ospedale a Rovigo e poi trasferita nel centro Ustioni di Verona, e non a Padova come si era prospettato in un primo momento, ha bruciature sull'80% del corpo. I soccorritori sono riusciti in qualche modo a salvarle la vita riuscendo a spegnere il rogo prima che avvenisse il peggio. Ma le condizioni della donna, quando è stata affidata ai sanitari del 118, erano gravissime. La donna, secondo quanto riporta Leggo.it, ha 48 anni ed è un'infermiera. Ha due figli di 6 e 16 anni.

Funivia Mottarone, la ricostruzione degli inquirenti: "Cabina scesa a folle velocità: in 13 morti sul colpo"

Questa la prima ricostruzione degli inquirenti che stanno cercando di fare luce su quanto avvenuto nell'appartamento situato nel quartiere residenziale di San Pio X a Rovigo. La donna all'alba si sarebbe chiusa all'interno del bagno per poi cospargersi il corpo con un liquido infiammabile. Subito dopo si sarebbe data fuoco. A dare l'allarme sarebbe stato il marito allarmato dal trambusto e dalle grida. Soccorsa, la donna è stata portata in ospedale in gravi condizioni. Non si sa ancora che cosa abbia scatenato il folle gesto, tutti descrivono la famiglia come un nucleo normale, senza problemi. Sul posto vigili del fuoco, Volanti Upgsp Squadra Mobile e Scientifica.

Strage del pulmino, indagini riaperte. Accertamenti sul rispetto delle norme di sicurezza da parte della cooperativa

Un dramma che per ora non ha una spiegazione. In questa prima fase l'attenzione è stata rivolta al salvataggio della vita della donna. Sarà lei, casomai, a chiarire quanto successo. A confermare dunque l'ipotesi di un gesto volontario oppure a chiarire se si è trattato, per esempio, di un incidente. Ipotesi che al momento tuttavia, seppur non scartata, non è la principale.

Due operai investiti e uccisi da nube di gas. Una delle vittime è di Siena

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.