Roma, arrestato David Cittadini latitante da 15 anni: era tornato per il compleanno della figlia

Al cuor di padre non si comanda. Una regola aurea, che vale a maggior ragione quando si tratta della prima figlia femmina. Un precetto trasformatosi in un autentico boomerang per uno dei più importanti boss del narcotraffico. Latitante da oltre quindici anni. Questa mattina David Cittadini, ricercato dal 2006, è stato fermato dai carabinieri mentre rientrava in un'abitazione nella quartiere del Tuscolano, per festeggiare il compleanno dell'amata primogenita.

Arrestato boss della 'ndrangheta: era tra i 100 latitanti più pericosi d'Italia

Classe 1972, romano, il malvivente è stato rintracciato dagli agenti del comando provinciale della capitale. David Cittadini è ritenuto responsabile di associazione finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti, motivo per il quale deve scontare una condanna di tredici anni e quattro mesi di reclusione. I militari erano già da tempo sulle traccia del latitante, che, secondo le informazioni raccolte, si era trasferito in Spagna.

Nonostante la distanza chilometrica, il boss continuava ad avere un notevole potere anche a Roma. E non aveva mai abbandonato i suoi famigliari. In particolar modo continuava a sentirsi abitualmente e ad aiutare economicamente sia la madre che la figlia ventiduenne. Un dettaglio che non era sfuggito agli inquirenti, che da anni tenevano d'occhio le abitazioni delle due donne, sia per le feste comandate (Natale, ultimo dell'anno e Pasqua), sia in occasione dei loro anniversari. Intuendo che in prossimità della ricorrenza del 23° compleanno della ragazza Cittadini avrebbe potuto farle visita, i carabinieri si sono appostati per giorni all’esterno della sua abitazione, fino a quando hanno notato entrare all’interno del condominio un uomo molto somigliante al malvivente.

Gli agenti si sono finti dei fattorini e hanno fatto irruzione nell'appartamento. Cittadini è stato ammanettato mentre tentava disperatamente di nascondersi dentro l'armadio, in camera da letto. Durante la perquisizione è stata trovata una falsa carta di identità, valida per l’espatrio, con la sua foto, ma generalità riconducibili ad un'altra persona, sua coetanea, residente a Roma. Dai successivi approfondimenti è emerso che quel documento era stato utilizzato questa mattina per passare i controlli aeroportuali e salire a bordo dell’aereo proveniente dalla capitale catalana. Nel 2006 i carabinieri avevano sequestrato sedici tonnellate di hashish e due di cocaina, giunte nel nostro paese grazie all'intermediazione dello stesso Cittadini e dei sui contatti in Spagna, Marocco e Sud America. Non è la prima volta che un latitante viene fermato per la nostalgia della propria famiglia. Basti pensare a Maurizio Abbatino, lo storico capo della banda della Magliana, denominato Il Freddo. Dopo anni di latitanza, il suo nascondiglio in Venezuela venne scoperto grazie ad una telefonata di auguri per l'anno nuovo fatta alla madre e intercettata dagli inquirenti. Un rischio altissimo, incomprensibile per un uomo che, da oltre quindici anni, teneva sotto scacco le forze dell'ordine. Ma si sa, al cuor di padre non si comanda. Soprattutto quando si tratta della prima figlia femmina.

