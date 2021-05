Ufo volano vicino a portaerei americana: i nuovi video desecretati dal Pentagono | Video

C'è un nuovo video che riprende degli Ufo negli Stati Uniti vicino a una portaerei della Marina a largo della California. Il periodo è il 2019 quando nell'area c'era un'esercitazione militare. A pubblicare i nuovi filmati è stato Jeremy Corbell su Twitter: "Questi sono dati elettro-ottici che dimostrano una serie di eventi Ufo in un'area al largo di San Diego", ha scritto in un post.

Nei filmati si vedono dei marinai a bordo della portaerei Omaha che osservano circa 14 Ufo, minimo 1,82 metri di diametro, con massa solida, che girano sulla nave a tutta velocità.

"Santo cielo, stanno andando veloci", si sente dire da uno dei militari. Il regista ha spiegato che il video è stato girato nel Combat Information Center della nave il 15 luglio 2019: Corbell li ha pubblicati dopo che sono stati desecretati dal Pentagono.

2019 US Navy warships were swarmed by UFOs; here's the RADAR footage that shows that. Filmed in the Combat Information Center of the USS Omaha / July 15th 2019 / this is corroborative electro-optic data demonstrating a significant UFO event series in a warning area off San Diego. pic.twitter.com/bZS5wbLuLl

Nelle scorse settimane, sempre Corbell, aveva già pubblicato su Twitter dei filmati relativi allo stesso periodo e la stessa zona che riprendevano degli oggetti volanti che sorvolavano la zona delle esercitazioni per poi finire in mare. Gli strani oggetti erano illuminati e sono entrati anche nel segnale dei diversi radar della portaerei, che li ha immortalati. La data cruciale è il 15 luglio del 2019 quando ci furono vari avvistamenti nella fascia oraria tra le 21 e le 23.

This is now the 3rd time in the last 2 months @JeremyCorbell has released leaked NAVY images of a UFO/UAP on social media. Each one confirmed by the Pentagon as part of a UAPTF examination with no further explanation from the DoD. pic.twitter.com/rvjBU3rr6Y