Pavia, due operai morti sul lavoro. Uccisi da nube di ammoniaca

28 maggio 2021 a

a

a

Altri due morti sul lavoro nel giorno in cui i sindacati manifestano proprio per chiedere più sicurezza. Oggi, venerdì 28 maggio a Villanterio, in provincia di Pavia, c'è stato un incidente sul lavoro, alle 12, in un'azienda che lavora alimentari, dopo la rottura di una tubazione di vapore: morti due operai. I vigili del fuoco - scrivono sul profilo Twitter - sono al lavoro con il nucleo Nbcr per mettere in sicurezza l'area. due lavoratori della ditta Digima, secondo quanto ricostruito da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) Lombardia, sarebbero stati investiti da vapori contenenti verosimilmente ammoniaca. Hanno perso la vita un 50enne e un suo collega di cui al momento non viene riferita l'età. Sono intervenuti un'ambulanza, un'automedica, i carabinieri e i vigili del fuoco.

La ditta per la quale lavoravano, la Digima, si occupa della raccolta e della lavorazione dei sottoprodotti della macellazione. A perdere la vita un 50enne e un suo collega di cui al momento non viene riferita l’età. Sono intervenuti un’ambulanza, un’automedica, i carabinieri e i vigili del fuoco.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.