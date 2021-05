Sudan, Marco Zennaro: appello disperato. L'imprenditore scarcerato e riportato in cella

28 maggio 2021 a

Prigioniero. E cresce l'ansia. L'imprenditore veneziano Marco Zennaro è stato prima scarcerato e poi riportato in cella. Mentre in Italia cresce la mobilitazione, non ultimo l'appello dei tifosi del Venezia che hanno chiesto la sua liberazione attraverso uno striscione, nella partita che ha portato la squadra di calcio in serie A.

Marco Zennaro, imprenditore e sportivo veneziano di 46 anni, si trova da due mesi ingiustamente in prigione in Sudan in condizioni disumane e tutti noi dobbiamo fare la nostra parte per sensibilizzare le istituzioni affinchè torni a casa al più presto.#SosteniamoMarco pic.twitter.com/oKeAJ1Trls — Venezia FC (@VeneziaFC_IT) May 27, 2021

Una vicenda intricata. Marco ha 46 anni anni ed è titolare di una ditta che produce trasformatori elettrici. Dopo quasi due mesi di prigionia è stato liberato per ordine del procuratore generale. Ma quando stava lasciando il commissariato dove è rimasto in una cella con un’altra trentina di persone, nelle peggiori condizioni, i miliziani lo hanno ripreso e fatto tornare nella struttura. L’applicazione della decisione del magistrato è stata quindi annullata. Zennaro, intanto ha lanciato un altro disperato appello da Khartoum: “Venitemi a prendere”. Lo ha detto attraverso il suo avvocato, che le ha riferite ai familiari in Italia, nonché al deputato veneziano Nicola Pellicani che si sta occupando della vicenda e all’ambasciatore italiano in Sudan, Gianluigi Vassallo.

⚠️ Messaggio molto importante e da condividere! #MarcoZennaro è un ex giocatore, sportivo rugbista e concittadino veneziano detenuto da oltre 50 giorni in in carcere in Sudan in condizioni disumane! pic.twitter.com/uJkD9KzhwU — Reyer Venezia (@REYER1872) May 25, 2021

Era stato il procuratore generale di Khartoum ad ordinare la scarcerazione, ritenendo infondate le accuse che avevano portato al provvedimento. Zennaro aveva fornito una partita di trasformatori elettrici, acquistati da un intermediario che nel frattempo è morto durante un misterioso incidente subacqueo nel Nilo. A pagare la fornitura era stato un militare che l’aveva poi contestata per asserite difformità delle caratteristiche tecniche rispetto al capitolato. Il militare aveva accusato e denunciato Zennaro per frode. Era scattato il provvedimento cautelare, dapprima in un albergo della capitale, da cui Zennaro era uscito dopo aver pagato 400 mila euro. Si preparava ad imbarcarsi su un volo per l’Europa quando era stato arrestato e portato in una cella di sicurezza del commissariato di polizia. Quindi la nuova "beffa": scarcerato e poi riportato in cella.

