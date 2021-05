Roma, topo mangia nel frigo del reparto gastronomia del supermercato

27 maggio 2021 a

Un topo di grandi dimensioni che mangia tranquillamente nel frigo vetrina del supermercato, nel reparto gastronomia. La pantegana è tranquilla nel contenitore che contiene una portata cucinata e si sfama senza essere disturbata. I clienti la fanno notare agli operatori che restano letteralmente colpiti dallo spettacolo e ipotizzano che il grosso topo sia entrato dalla porta. Di certo chi è lì per fare la spesa, resta a bocca aperta, si lamenta e sicuramente se ne va senza acquistare alcun prodotto e realizzando il video che finisce sui social.

A pubblicarlo sulla sua seguitissima pagina instagram, è welcometofavelas. Nel giro di poche ore le immagini collezionano addirittura oltre mezzo milione di visualizzazioni. A welcometofavelas bastano soltanto tre parole per commentarle: Roma, tutto fresco. Naturalmente sono proprio i follower a sfogarsi con battute di ogni tipo. C'è chi sostiene che il topo "indossava la mascherina" e quindi non c'è alcun problema e chi, invece, fa notare addirittura la nonchalance degli operatori del negozio. E ancora chi commenta le parole proprio dei commessi, pronti a sottolineare che è entrato con la pioggia. Naturalmente frasi anche molto critiche "Il terzo mondo ci guarda dall’alto in basso in queste situazioni. Purtroppo".

Non mancano le battute, come il follower che sostiene che sia "Remì di Ratatouille. Sta assaggiando gli ingredienti per la zuppa". Nella pellicola si ascoltano le voci dei clienti che si chiedono come sia possibile che accada una situazione del genere. Commenti a parte, il video è letteralmente impressionante e fa scivolare la fantasia di tutti quelli che lo guardano su Instagram. Come può accadere che una pantegana riesca a tuffarsi nel frigorifero della gastronomia e a mangiare tranquillamente senza che venga subito catturata? Ora sembra davvero inevitabile che quel negozio, che tra l'altro dispone di una ricca gastronomia, debba subito affrontare una intensa disinfestazione.

