Omicidio Emanuele Morganti, tornano liberi i tre accusati del delitto di Alatri

Omicidio Morganti, scarcerati per decorrenza termini i tre accusati del delitto di Alatri. Si tratta di Mario Castagnacci, Paolo Palmisani e Michel Fortuna, accusati di aver massacrato di botte e ucciso nel marzo 2017 Emanuele Morganti, che hanno potuto far ritorno a casa in attesa della decisione della Corte di Cassazione. I tre buttafuori sono liberi in attesa del terzo grado di giudizio. La Cassazione dovrà decidere se confermare o meno le condanne.

I familiari del giovane ucciso hanno reagito con sconcerto alla notizia che i tre accusati dell'omicidio del loro caro sono a casa. La sorella di Emanuele Morganti, Melissa, è stata netta: "Ucciso una seconda volta". L'unico ad essere scagionato nei processi era stato Franco Castagnacci, padre di Mario, assolto nel processo in Corte d'appello. Il pestaggio che è costato la vita a Emanuele Morganti è avvenuto la notte tra il 25 e il 26 marzo in piazza Santa Margherita ad Alatri nei pressi di un locale disco bar dove la giovane vittima aveva trascorso la serata insieme a degli amici. Secondo la ricostruzione emersa dall'inchiesta e dai processi Emanuele ebbe una discussione con un buttafuori all'interno del locale e fu trascinato con forza fuori dove venne pestato selvaggiamente. Morì due giorni più tardi in un ospedale romano senza aver mai ripreso conoscenza.

Al termine delle indagini vennero arrestate. quattro persone. Mario e Franco Castagnacci, figlio e padre, Paolo Palmisani e Michel Fortuna. Nel processo di primo grado sono stati tutti condannati mentre in Appello Franco Castagnacci è stato assolto. Il suo legale di fiducia, l'avvocato Marilena Colagiacomo, è riuscita a dimostrare che l'uomo non ha materialmente preso parte al pestaggio mortale. La notizia della scarcerazione dei tre condannati ha riaperto la ferita per un episodio che ha colpito duramente tutta la comunità di Alacri oltre alla famiglia della vittima.

