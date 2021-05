Denise Pipitone, commissione d'inchiesta sul caso. Proposta in Parlamento

26 maggio 2021 a

Verità per Denise. La procura di Marsala ha riaperto le indagini sul caso della bimba di Mazara del Vallo, scomparsa all'età di 4 anni, il primo settembre 2004. Una vicenda rimbalzata prepotentemente anche sui media. Si muove anche il mondo politico-istituzionale.

Sarà infatti presentata domani, giovedì 27 maggio, la proposta di legge per l'istituzione di una commissione d'inchiesta sulla scomparsa di Denise Pipitone, presso la sala Berlinguer del Gruppo Pd della Camera, al 3° piano del Palazzo dei Gruppi in via Uffici del Vicario 21.

Intanto la trasmissione Quarto Grado di Retequattro ha annunciato venerdì scorso che ci sarebbero due indagati per la scomparsa della piccola da Mazara del Vallo nel Trapanese, 17 anni fa. Si tratta di Anna Corona e Giuseppe Della Chiave, quest'ultimo parente del testimone sordomuto che prima di morire ha raccontato di aver assistito all'allontanamento della bimba. In questi giorni è anche rrivata dall'estero un'altra segnalazione: dopo la Russia, dall'Ecuador: l'immagine di una ragazza che potrebbe somigliare a Denise.

A proposito di trasmissioni televisive, a "Chi l’ha visto?", questa sera mercoledì 26 maggio alle 21.20 su Rai3, sono annunciati documenti esclusivi su Denise Pipitone e collegamenti in diretta da Mazara Del Vallo, per le ultime notizie. Su Rai1 invece, questa mattina, nel corso del programma Storie Italiane condotto da Eleonora Daniele, l'ex pm Angioni ha detto che la bimba, oggi una ragazza di 21 anni, potrebbe essere ancora viva. Angioni ha detto anche che i "sequestratori pensano di mollarla, liberatela", è stato l'appello dell'ex pm che ha spiegato come i sequestratori potrebbero "lasciare la ragazza da qualche parte. Anche la sua vita potrebbe essere in pericolo". In questa maniera chi ha sequestrato la ragazza, potrebbe far cadere l'attenzione delle indagini nei loro confronti. Ipotesi. Per ora si cerca una qualche verità per Denise.

