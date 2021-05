Omicidio Roberta Siragusa, "in un video fidanzato le dà fuoco". Gli ultimi istanti della ragazza di Caccamo

26 maggio 2021 a

Si torna a parlare, con particolari inquietanti, della morte della studentessa di Caccamo, provincia di Palermo. Un omicidio, quello di Roberta Siragusa, che continua a fornire nuovi dettagli.

Palermo, omicidio Roberta Siragusa: si cercano i complici di Pietro. Il giallo dei capelli rasati

Un video con le immagini degli ultimi istanti di vita di Roberta Siragusa, la ragazza 18enne bruciata viva a gennaio scorso, è stato infatti depositato nell’incidente probatorio in corso davanti al gip di Termini Imerese. Ne dà notizia il quotidiano La Sicilia.

Imputato di omicidio aggravato e occultamento di cadavere l’ex fidanzato della vittima Pietro Morreale, che avrebbe prima colpito la giovane, poi le avrebbe dato fuoco e infine ne avrebbe gettato il corpo in un dirupo. I dettagli, come detto, sono inquietanti. Nel video, secondo quanto riferisce la fonte, si vede un uomo che butta benzina e incendia la giovane. I fatti sono avvenuti nei pressi del campo sportivo di Caccamo. Dal video parrebbe che Roberta non sia morta subito ma dopo diversi minuti di agonia.

Certamente, viene ancora riferito, la ragazza era viva mentre l’uomo le dava fuoco. Dall’autopsia eseguita sul corpo, è emerso, sempre nel corso dell’incidente probatorio, che l'assassino l’ha percossa prima di bruciarla con un oggetto.

La famiglia della giovane è rappresentata dai legali Giuseppe Canzone e Sergio Burgio che hanno assistito all’incidente probatorio. Il medico legale, infine, ha accertato che a causare la morta di Roberta sono state le lesioni determinate dalle bruciature. Pietro Morreale è detenuto da gennaio scorso.

Il giovane si è sempre difeso sostenendo che la vittima, dopo una violenta discussione, si era data fuoco da sola. Era stato lo stesso Morreale a portare i carabinieri sul luogo del ritrovamento del corpo. Le immagini depositate oggi, secondo quanto si apprende, sono state girate dalle videocamere piazzate fuori a un bar vicino al campo sportivo. Dettagli raccapriccianti che riaccendono i riflettori su questo caso.

Palermo, omicidio Roberta Siragusa: non è stata strangolata. L'autopsia: "Corpo dilaniato"

