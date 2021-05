Denise Pipitone, altro passo verso la verità? Il rapimento e il famoso cavalcavia

25 maggio 2021 a

Si riuscirà a fare luce sulla scomparsa di Denise Pipitone a distanza di diciassette anni? Un aspetto appare chiaro: in questa fase si sta andando alla ricerca della verità con maggiore determinazione e continuano a spuntare nuovi particolari, anche in considerazione del fatto che in questi anni sono cambiati punti di riferimento delle forze dell'ordine e della magistratura. Nel corso dell'ultima puntata di Chi l'ha visto?, Federica Sciarelli ha mostrato il "famoso" cavalcavia. La testimonianza di Battista Della Chiave non fu ritenuta attendibile e messa da parte nel processo. Il programma, invece, ha ricostruito quanto potrebbe essere accaduto immediatamente dopo il rapimento. Battista, infatti,a veva raccontato di aver visto Denise. Ed è saltata fuori anche la telefonata all'uomo di circa 25 anni, riccio, con pizzetto e baffi che avrebbe portato via la bambina con una moto attraversando il cavalcavia, per poi nasconderla su una barca a remi.

Chi l'ha visto? ha mostrato i luoghi di Mazara del Vallo che sembrano corrispondere alle descrizioni dell'uomo. Lui era sordomuto e non fu compreso bene dagli inquirenti, per quale motivo risulta difficile da capire, visto che alla trasmissione è stato sufficiente coinvolgere due esperti della lingua dei segni per ricostruire la sua testimonianza grazie alle immagini di allora. Se stavolta la ricostruzione è giusta, l'uomo aveva fornito la dinamica del rapimento, ma nel processo la sua posizione non è entrata. Altro particolare molto strano di una vicenda che ne ha collezionati a decine.

La mamma di Denise Pipitone, Piera Maggio, non si è mai arresa e nonostante siano trascorsi diciassette anni ha continuato ad inseguire la verità, aiutata dal suo avvocato Giacomo Frazzitta. Appare sempre più chiaro che nei giorni della scomparsa le indagini furono inquinate oppure condotte in maniera molto discutibile, forse a causa di pressioni. Adesso la situazione appare diversa e non si esclude che alla fine si possa arrivare alla verità. Che fine ha fatto Denise Pipotone?

