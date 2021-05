Catania, racket delle pompe funebri. Minacce e sabotaggi a imprese concorrenti: 9 arresti

25 maggio 2021 a

Minacce e sabotaggi le imprese concorrenti per assicurarsi il mercato dei morti. A Catania è stato scoperto un vero e proprio racket legato alle imprese di pompe funebri. I carabinieri hanno arrestato 9 persone per associazione per delinquere, per danneggiamenti a ditte concorrenti, salme depredate, violazioni di sepolcro e minacce allo scopo di imporsi nel settore delle onoranze funebri e del trasporto di pazienti non deambulanti con ambulanze private.

Gli arrestati sono ritenuti responsabili di aver fatto parte di una organizzazione criminale che, con minacce e violenze, eliminava la concorrenza delle altre ditte di settore, per accaparrarsi all’Ospedale di Caltagirone lo svolgimento dei servizi funebri e il trasporto di degenti non deambulanti. Avrebbero depredato le salme all’interno delle camere mortuarie del nosocomio, sabotato le attività delle altre ditte con continui danneggiamenti e, attraverso alcune onlus, monopolizzato le attività di trasporto dei degenti non deambulanti con ambulanze private. Le attività criminali erano attuate grazie a una vera e propria "occupazione" dell'ospedale, non esitando a minacciare di morte ed aggredire, anche fisicamente, il personale sanitario che, all’inizio dell’emergenza derivante dalla pandemia da Covid-19, aveva tentato di allontanare le persone dai locali del Pronto soccorso per imporre il rispetto delle norme sula prevenzione dei contagi.

Secondo la Procura di Caltagirone, che ha coordinato le indagini dei carabinieri dell'inchiesta 'Requiem', gli indagati "si sono resi protagonisti di innumerevoli ingressi abusivi all'interno delle sale mortuarie". E avrebbero "danneggiato e distruggendo gli arredi funerari delle ditte concorrenti, distrutti i biglietti pubblicitari" e "strappato dalle salme, una volta ad a quella di un feto, i 'talloncini identificativi' per rintracciare, prima degli altri concorrenti, i parenti dei defunti a cui proporsi per le onoranze funebri". Gli indagati sono stati arrestati dopo mesi di indagini partite dopo che sono stati segnalati i movimenti anomali all'interno delle camere mortuarie del nocoscomio.

