Funivia del Mottarone, la cabina si è fermata a 5 metri dall'arrivo. Si indaga sui video

La tragedia si è consumata a pochi metri dall'arrivo. La cabina della funivia del Mottarone è precipitata quando mancavano pochi metri per far scendere i passeggeri. L'operatore si preparava ad aprire il cancelletto per farli uscire. Poi il rumore della fune che si spezza, la cabina che va all'indietro e precipita. E' quanto si vede nei filmati delle telecamere di sorveglianza che hanno ripreso gli attimi della tragedia che si è consumata domenica 23 maggio w xhw ha spezzato la vita a 14 persone. I video sono stati sequestrati nell'ambito dell'inchiesta aperta per fare luce sul disastro. Le telecamere - secondo quanto riferisce il Corriere della Sera - riprendono le cabine da più angolazioni e i filmati estrapolati dalle memorie sono molto forti. Nel filmato si percepirebbero le voci disperate delle persone che erano all'interno della cabina che è precipitata.

Il procuratore della Repubblica di Verbania Olimpia Bossi e il sostituto Laura Carrera sarebbero pronti a chiedere una consulenza tecnica che deve fare luce sulle cause dell'incidente. I pm - secondo quanto riferisce il quotidiano - affideranno l'incarico a un pool di esperti del Politecnico di Torino. Sarà esaminata l'intera funivia ora sequestrata e tutta la documentazione tecnica e amministrativa. Il Corriere cita anche le parole del procuratore: "Qualunque ipotesi sarà valutata. Perché si è spezzata la fune traente? Perché i freni di emergenza non hanno funzionato? Usura dei materiali, un guasto improvviso causato da qualcosa di esterno? Sono questi gli interrogativi ai quali dobbiamo dare una risposta".

Dopo che verranno chiarite le competenze sull'impianto, l'indagine è affidata ai carabinieri di Verbania, potrebbero arrivare i primi nomi sul registro degli indagati. Non è ancora chiaro se la proprietà, al centro di un passaggio che non si capisce se sia stato formalizzato, sia del Comune di Stresa o della Regione, come dice il sindaco Marcella Severino. Poi ci sono i gestori dell'impianto, la società che si occupa della manuntenzione che ha detto di aver fatto l'ultima verifica ai freni il 3 maggio, quella che ha eseguito i lavori di ammodernamento e quella che certifica annualmente la funzionalità degli impianti.

