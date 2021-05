‘Ndrangheta, arrestato in Brasile il superboss Rocco Morabito. Era tra i 10 latitanti più ricercati al mondo

24 maggio 2021 a

È stato arrestato dai carabinieri del Ros il superlatitante Rocco Morabito. L'uomo è stato arrestato oggi, lunedì 24 maggio, in Brasile in una operazione congiunta di Interpol, polizia, carabinieri e polizia federale brasiliana. Il boss era nella lista dei dieci criminali più ricercati al mondo. Nella lista della direzione centrale della polizia criminale il suo nome era secondo, nella lista, solo a Matteo Messina Denaro, il capo di Cosa Nostra. Morabito invece appartiene alla malavita calabrese, la 'ndrangheta. Viene considerato il riferimento della cosca di Africo, paese della costa Jonica.

E' accusato di associazione di stampo mafioso, traffico di stupefacenti e altri gravi reati. Deve scontare 30 anni di reclusione. Nel 2019 era evaso da un carcere dell'Uruguay, dove era stato recluso due anni prima. Da allora si erano perse le sue tracce. Diverse attività informative avevano suggerito che potesse trovarsi in Brasile. Ed infatti gli investigatori lo hanno scovato a San Paolo. Lo hanno catturato i carabinieri del Ros con l'operazione congiunta con l'Interpol.

Morabito era evaso il 23 giugno del 2019 dal carcere Centrale di Montevideo insieme ad altri tre reclusi. I tre fuggitivi che accompagnavano il fuggitivo nell'evasione vennero catturati nei giorni successivi mentre dell'italiano si persero le tracce. Nell'inchiesta sulla fuga vennero arrestati successivamente anche dei presunti fiancheggiatori di nazionalità russa, che avrebbero favorito l'uscita dell’uomo dall'Uruguay. Morabito, condannato in contumacia dalla magistratura italiana a 30 anni di carcere per traffico di droga, era in attesa di essere trasferito dopo che la giustizia locale aveva concesso l'estradizione nel mese di marzo del 2019. L'uomo era stato arrestato nel settembre del 2017 in un hotel di Montevideo dopo 23 anni di latitanza. La fuga dal carcere aveva vanificato allora il tentativo di riportarlo in Italia. Ora la cattura dopo un'indagine che è andata avanti diversi mesi.

