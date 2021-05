Maneskin, test antidroga negativo. La pessima figura della Francia

24 maggio 2021 a

La Francia esce a pezzi dalla polemica sollevata per l'Eurovision. Una pessima figura che diventa ancora peggiore alla luce del risultato del narco test a cui si è sottoposto volontariamente Damiano David, il leader del gruppo Maneskin che secondo i transalpini aveva sniffato cocaina durante la fase finale del concorso internazionale di musica, vinto dal gruppo italiano. Damiano è risultato pulito: non fa uso di droghe. E così i Maneskin non solo hanno trionfato, ma hanno rifilato il 2-0 ai francesi. E' stato lo stesso Eurovision a chiudere il caso dopo quello che ha descritto come "un esame approfondito dei fatti".

Nel comunicato si legge che Damiano David si è sottoposto volontariamente "ad un test antidroga nella giornata di oggi ed ha restituito un risultato negativo visto dall'Ebu". Nella nota si spiega anche che "siamo allarmati dal fatto che speculazioni imprecise che portano a notizie false, abbiano oscurato lo spirito e l'esito dell'evento e influenzato ingiustamente la band". E ancora complimenti ai vincitori: "Ci congratuliamo ancora una volta con i Maneskin e auguriamo loro un enorme successo. Non vediamo l'ora di lavorare con il nostro membro italiano, la Rai, alla produzione di uno spettacolare Eurovision Song Contest in Italia il prossimo anno".

La Francia, dunque, esce bastonata, sconfitta e umiliata. Visto che la sua artista Barbara Pravi era stata superata grazie al voto dei telespettatori, era saltata fuori l'accusa di consumo di cocaina perché Damiano David si era chinato sul tavolo ed era stato filmato in quel frangente. Accuse pesanti. Era intervenuto persino il ministro degli esteri, Jean-Yves Le Drian che aveva sottolineato "spetta alla commissione etica dell'Eurovision decidere se c'è un problema". E ancora: "Se c'è bisogno di fare i test, si facciano i test". L'esame è risultato negativo e i francesi hanno dovuto incassare il 2-0. Una bella sconfitta. Clicca qui per il comunicato ufficiale di Eurovision.

