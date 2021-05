In Italia ancora 2.490 casi e 110 morti. Tutti i dati di oggi

24 maggio 2021 a

Il bollettino di oggi, lunedì 24 maggio, relativo alla pandemia da Covid 19. In Italia i nuovi casi sono 2.490. Come sempre il lunedì si conferma il giorno in cui la curva tocca il punto più basso. Nella giornata di ieri, domenica 23, i nuovi positivi erano stati 3.995. Il numero complessivo dall'inizio della pandemia sale quindi a 4 milioni 194.672. Più morti rispetto ai dati delle 24 ore precedenti. Le nuove vittime sono 110 (ieri invece 72) e il totale è di 125.335. Vengono ufficializzate 7.032 guarigioni e il dato complessivo diventa di 3 milioni 792.898. Quindi gli attualmente positivi continuano a diminuire. Sono 4.653 in meno e il numero nazionale diventa 276.439.

I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 107.481 mentre ieri erano 179.391. Il tasso di positività è pari al 2,3%: ieri era al 2,2%. La pressione sul sistema sanitario diminuisce sempre più, anche se con un ritmo leggero. I ricoverati sono 211 in meno e il totale è 8.950. Nei reparti di terapia intensiva si liberano 28 letti (ieri 20) e attualmente i pazienti sono 1.382, va però considerato che sono stati registrati 48 accessi giornalieri.

La campagna vaccinale - Come ogni giorno a metà pomeriggio sono stati aggiornati anche i dati relativi alla vaccinazione a livello nazionale. Sono state superate 31 milioni di dosi somministrate, per l'esattezza 31.060.071. Alle donne 17 milioni 297.841 iniezioni, mentre il dato riferito agli uomini è di 13 milioni 762.230. Aumentano i cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale. Ora sono 10 milioni 275.622 e rappresentano il 17.34% della popolazione complessiva del Paese. La regione che sta viaggiando più velocemente rispetto alle dosi che le sono state consegnate è il Veneto: ne ha somministrato il 96.8%. Al secondo posto le Marche con il 96.7, mentre al terzo c'è la Lombardia cal 96.4.

