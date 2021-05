L'omicidio di Fabrizio Piscitelli, detto Diabolik. La mamma: "Vogliamo morire dopo aver fatto giustizia"

24 maggio 2021 a

a

a

"Fabrizio era ed è nostro figlio. Colui che nella sua essenza era adorabile. Si era perso nei meandri della devianza, conservando però le sue parti migliori e facendo la differenza anche in quel mondo criminale. Ha distrutto la sua vita e la nostra, ma resta nostro figlio". Sono parole di Maria Assunta Piscitelli, la mamma di Fabrizio, detto Diabolik, ucciso il 7 agosto 2019 a Roma, al parco degli Acquedotti. La donna ha rilasciato le sue dichiarazioni a Non è l'Arena, il talk condotto da Massimo Giletti e in onda la domenica sera su La7, in cui ancora una volta è stato affrontato il caso del misterioso omicidio. E' stato Carlo Marsili a intervistare la mamma del capo ultras della Lazio che fu ammazzato con un colpo di pistola.

Ciro Grillo, furiosa lite da Giletti. Facci si scaglia contro Telese, poi rissa con l'avvocatessa: "E' lì perché è moglie di..." | Video

A quasi due anni dall'omicidio, ancora non c'è stata una svolta dal punto di vista delle indagini: "Viviamo questa condizioni consumandoci nell'attesa - spiega la donna - ma fermamente consapevoli che non ci rassegneremo a questo silenzio. Vogliamo morire dopo aver assicurato l'ergastolo a questa, mi consenta di dire, feccia, che purtroppo nostro figlio ha confuso con altro". Maria Assunta Piscitelli ha sottolineato che "non ci credo affatto che nessuno abbia visto nulla o sappia. Di sicuro nostro figlio non aveva amici perché se tali fossero stati, avrebbero contribuito alla verità. Più semplicemente Fabrizio si era circondato di gentaglia, priva di qualsiasi valore o principio. Gentaglia che preferisce conservare il posto nella strada anziché nella giustizia ad un amico".

Funivia Mottarone, lo spettacolare panorama pochi minuti prima della tragedia | Video

"Mio figlio era libero e su questo non ci sono dubbi - ha aggiunto - Ha assunto questo ruolo di boss dopo la sua morte. Mi chiedo: serve per giustificare la difficoltà delle indagini?". E ancora: "Ha fatto tante scelte sbagliate. Tra le tante quella di un mondo che a noi non appartiene da generazioni". Sulla domanda a chi è servito l'omicidio, Maria Assunta Piscitelli ha spiegato che "dopo quanto ho letto, credo che abbia fatto comodo a molti, a tutti quelli senza scrupolo che vivono per i soldi. Credo pure che abbia fatto paura l'intento di ritirarsi, come a noi disse". L'intervista si è chiusa con un appello: "Si traduce in una parola: giustiza e quindi ergastolo. Il perdono per gli assassini, chiunque fossero, non ci sarà. Deleghiamo per questo il buon Dio". Clicca qui per ascoltare l'intervista della mamma di Fabrizio Piscitelli, detto Diabolik.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.