Denise Pipitone, possibili depistaggi e nuovi sospetti: "La relazione con un funzionario di polizia"

Ogni giorno un nuovo aspetto sul caso di Denise Pipitone, la bimba scomparsa da Mazara del Vallo diciassette anni fa e tornata al centro dell'attenzione mediatica e delle indagini della magistratura. E' il Corriere della Sera a spiegare il nuovo fronte investigativo e lo sdegno di Piera Maggio, la mamma della bimba, che si è scagliata contro Quarto Grado. La trasmissione di Rete 4, infatti, ha rivelato che Anna Corona e Giuseppe Della Chiave sarebbero indagati dalla procura di Marsala per sequestro di persona. Una rivelazione che non è andata giù alla mamma di Denise e al suo avvocato.

L'ipotesi è quella di una vendetta da parte di Anna Corona che si sentì tradita dal padre di Denise, Pietro Pulizzi, prima suo compagno e oggi sposato con la mamma della bambina che scomparve. Il quotidiano spiega, inoltre, che Jessica Pulizzi è stata già assolta da ogni accusa anche in Cassazione e quindi non è più indagabile. L'apertura del nuovo fascicolo sarebbe legata alle accuse che sono state lanciate dall'ex pm di Marsala, Maria Angioni, secondo cui allora tutte le persone che erano intercettate, sapevano di essere sotto controllo. "Ad un certo punto - ha dichiarato - Ho finto di smettere di intercettare e poi ho ripreso con diversi uomini di polizia".

Ma sarebbe stato un funzionario di polizia che aveva una storia d'amore con l'amica del cuore di Anna Corona, spiega il Corriere della Sera nella ricostruzione, a innescare i depistaggi. Le dichiarazioni di Angioni sono state considerate dall'ex procuratore Alberto Di Pisa "fantastiche e del tutto prive di fondamento". Le indagini dovranno far luce su questi nuovi aspetti per cercare di arrivare alla verità non solo su quanto è accaduto a Denise Pipitone, ma anche dei rapporti che c'erano a Mazara del Vallo e cosa è accaduto durante quel periodo in relazione alle indagini. Ci furono davvero depistaggi? Non fu fatto il massimo per cercare la piccola?

