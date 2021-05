Roma, lite per una ragazza: 23enne accoltellato in strada a San Lorenzo. Arrestato l'aggressore

23 maggio 2021 a

a

a

Roma, lite per una ragazza nella tarda serata di ieri, sabato 22 maggio, nel popoloso quartiere di San Lorenzo. Un ragazzo di 23 anni è stato accoltellato in strada, in via dello Scalo di San Lorenzo, poco dopo le ore 23.

Coltellate in centro storico: giovane ferito alla schiena. Aggressore arrestato per tentato omicidio

Il giovane versa in gravi condizioni ed è stato trasportato in ospedale. La polizia, giunta subito sul posto, ha arrestato l'aggressore. Si tratta di un coetaneo della vittima, con diversi precedenti di polizia. Ora dovrà rispondere dell'accusa di tentato omicidio ed è stato denunciato anche per resistenza a pubblico ufficiale. Il coltello, secondo le prime ricostruzioni fatte dagli investigatori per risalire ai motivi della lite, sarebbe spuntato durante un litigio provocato da una contesa per una ragazza.

Paura a Città giardino, ubriaco investe due ragazzi con l'auto poi ne aggredisce un altro: denunciato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.