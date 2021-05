Covid, in Italia il bollettino migliora: 4.717 casi e tasso di positività più basso dell'anno. Ancora 125 morti. I dati

22 maggio 2021 a

Continuano a diminuire gli attualmente positivi del Covid in Italia. Sono 8.044 in meno nel bollettino ufficiale di oggi, sabato 22 maggio. Complessivamente i contagiati risultano 283.744. I nuovi casi sono 4.717 e portano il totale della pandemia a 4 milioni 188.190. Altri 125, invece, i morti: le vittime diventano quindi 125.153. Ma le guarigioni sono 12.633 (in totale tre milioni 779.293) e quindi ancora una volta arrivano segnali molto positivi dai dati, che stanno migliorando dal 6 aprile, ad eccezione del giorno 2 maggio. Il sabato i numeri sono da sempre inferiori alle 24 ore prima, ma l'aspetto importante è che calano in riferimento allo stesso giorno della settimana precedente.

Il 15 maggio, infatti, i nuovi casi erano stati 6.659 e il tasso di positività del 2.2%. Il trend in discesa, dunque, è costante. Relativamente alle vittime, nella giornata di venerdì a far salire il numero era stato un riconteggio relativo alla Campania che aveva aggiunto altri 85 decessi. Sono stati presi in considerazione 286.603 tamponi tra molecolari e antigenici, quindi 16.859 più della giornata precedente. Il tasso di positività è dell'1.6%, diminuito quindi dello 0.3%. E' il più basso dal 15 gennaio, da quando sono stati introdotti i test rapidi per il conteggio di tale valore. E' la percentuale migliore del 2021.

Il sistema sanitario - Notizie positive arrivano anche sul numero dei ricoveri. Nuovo calo. I posti letto occupati nei reparti Covid considerati ordinari sono 437 in meno rispetto a venerdì (quando erano calati di 458). In totale 9.488 in ospedale. Nelle terapie intensive i pazienti sono 39 in meno (ieri -75). Nel complesso 1.430 ma va considerato che sono stati registrati ulteriori 64 ingressi in rianimazione (il conteggio valuta ovviamente dimessi, ricoverati e, purtroppo, deceduti).

Le regioni - Ancora una volta è la Lombardia il territorio con il maggior numero dei nuovi positivi: 828. E' seguita dalla Campania con 565 e dal Lazio con 494. La regione con il minor numero di nuovi casi è il Molise: soltanto 3.

