Pisa, morto bambino di 11 anni: colpo in testa con la pistola del padre carabiniere a Cascina

22 maggio 2021 a

a

a

Un bambino di 11 anni è morto dopo essersi sparato alla testa con la pistola del padre carabiniere. E' avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, poco dopo le ore 13.30 di sabato 22 maggio, a Cascina, in provincia di Pisa. Precisamente in una villetta della frazione di Navacchio.

Precipita in un dirupo e finisce in mare: muore bambina di 4 anni

Il bambino sarebbe riuscito ad impossessarsi dell’arma che era probabilmente già carica. Non si conoscono i motivi del gesto, ma sarebbe stato proprio lui a premere il grilletto.Sul posto, insieme ai soccorsi, intervenuti i carabinieri. Sarebbero stati gli stessi genitori, dopo aver udito lo sparo, ad accorgersi della tragedia e chiamare i soccorsi. Una tragedia che ha scosso tutto il paese e la cui eco si è sparsa subito nella cittadina. Per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto sono in corso le indagini del comando provinciale dell’Arma dei carabinieri.

La terribile storia di Gessica Notaro: dalla morte del padre allo sfregio con l'acido dall'ex fidanzato

Solo poche ore prima, in tutt'altro contesto e in una diversa regione - la Campania - è invece morta una bambina tedesca di 4 anni che è precipitata in un dirupo alto 30 metri, per poi finire in mare. Il corpo della piccola è stato poi recuperato dalla guardia costiera. Una tragedia avvenuta quasi allo stesso orario, mentre la piccola si trovava con la famiglia mentre percorrevano il "sentiero dei Fortini", a strapiombo sul mare. Nella giornata di oggi, sempre in tema di cronaca nera, ha fatto molto scalpore l'arresto di un imprenditore farmaceutico a Milano, Antonio Di Fazio, accusato di aver narcotizzato e poi abusato sessualmente una studentessa universitaria di 21 anni che lo aveva contattato per uno stage presso l'azienda di cui è amministratore unico. Dalle indagini, a quanto emerge, non si tratterebbe peraltro del primo caso, ma tale dinamica si sarebbe ripetuta in almeno altre quattro circostanze, stante quanto reso noto dalle presunte vittime

Uscita dal coma la donna trovata ferita accanto al marito ucciso. Arrestato il figlio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.