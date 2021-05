Palinuro, morta bambina di 4 anni dopo la caduta in un dirupo

22 maggio 2021 a

Una bambina di 4 anni è morta oggi a Palinuro, in provincia di Salerno, dopo essere caduta in un dirupo. La piccola si trovava su un sentiero insieme alla famiglia, quando è precipitata in un dirupo di circa 30 metri di profondità, finendo poi in mare. La bambina era tedesca e si trovava con i genitori impegnati in un’escursione fra alcuni sentieri senza essere accompagnati da una guida

Sono ancora in corso gli approfondimenti sull'accaduto da parte dei soccorritori, anche se il corpo della piccola è stato recuperato in acqua da una motovedetta della guardia costiera e trasportato presso il porto di Centola. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania e sono state delegate alla capitaneria di Porto. "Esprimo vicinanza alla famiglia. Sono molto rammaricato per l'accaduto. È una tragedia che sconvolge l'intera comunità", ha detto il sindaco Carmelo Stanziola, prima di raggiungere il porto. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Sapri.

