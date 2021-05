Antonio Di Fazio imprenditore arrestato a Milano avrebbe commesso violenza sessuale su altro quattro donne

22 maggio 2021 a

Antonio Di Fazio, l'imprenditore del settore farmaceutico arrestato oggi a Milano, avrebbe commesso violenza sessuale su almeno altre quattro donne. La studentessa 21enne che lo ha denunciato non sarebbe l'unica vittima dell'amministratore unico della Global Farma.

Da quanto si apprende da fonti investigative, ci sarebbero almeno altre 4 donne che hanno subito abusi da parte del facoltoso imprenditore ma le vittime potrebbero essere di più. Il sospetto è che l’imprenditore avvicinasse le giovani con la scusa di offrire loro uno stage e un percorso formativo e, dopo averle narcotizzate con massicce dosi di benzodiazepine, approfittasse sessualmente di loro. L’indagine è partita il 28 marzo quando la 21enne, studentessa all’università Bocconi, ha sporto denuncia contro Di Fazio. La giovane ha detto di essere stata invitata a un incontro tra imprenditori del settore farmaceutico in vista di uno stage alla Global Farma e di aver perso completamente i sensi dopo aver bevuto un caffè. Ha chiesto dell’acqua e l’imprenditore le avrebbe dato invece del succo d’arancia con dentro la medicina che l’ha narcotizzata. Subito dopo l’imprenditore l’avrebbe spogliata, fotografata e avrebbe abusato di lei per diverse ore. La vittima poi si sarebbe risvegliata a casa propria ore dopo, ancora stordita, quando il fidanzato è arrivato da lei e ha suonato insistentemente al citofono.

Addosso la 21enne aveva ancora gli abiti della sera prima. Intuito quello che era accaduto, la giovane si è fatta visitare al centro anti violenza della clinica Mangiagalli e poi ha sporto denuncia. I movimenti della giovane sono stati ricostruiti grazie ai tabulati telefonici della 21enne e dell’imprenditore e al Gps dell’orologio della ragazza. In una nicchia a scomparsa nella cucina dell’imprenditore, poi, i militari hanno trovato due confezioni di Bromazepam, un ansiolitico della famiglia delle benzodiazepine. La stessa sostanza trovata in quantità elevate nel sangue della studentessa. Quando l’imprenditore ha scoperto che la ragazza si era rivolta ai carabinieri, ha cercato di screditarla, accusandola di tentata estorsione ai suoi danni. Ha raccontato che la ragazza gli aveva chiesto 500 euro per fermarsi a dormire da lui e gli aveva detto che i genitori erano in difficoltà e avevano bisogno di aiuto. Versione ritenuta non molto credibile dagli inquirenti.

