Milano, imprenditore farmaceutico droga e fa violenza sessuale su studentessa di 21 anni: arrestato

22 maggio 2021 a

a

a

Milano, imprenditore del settore farmaceutico arrestato dai carabinieri per aver narcotizzato e poi fatto violenza sessuale su una studentessa di 21 anni. Con tanto di fotografie scattate durante il rapporto. I fatti risalgono alla fine del mese di marzo, ma nella giornata di ieri sono state concluse le indagini.

Principe Harry, nuova confessione choc: "Alcol e droga per non sentire il dolore della morte di mia madre"

Ieri mattina, infatti, i carabinieri del nucleo operativo della compagnia Milano Porta Monforte hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere per i reati di violenza sessuale aggravata, sequestro di persona e lesioni personali aggravate emessa dal Gip presso il Tribunale di Milano nei confronti di un 50enne, amministratore unico di una nota azienda farmaceutica del capoluogo. L'arresto è avvenuto al termine di una indagine coordinata dal dipartimento tutela della famiglia, dei minori e di altri soggetti deboli della procura di Milano (procuratore aggiunto Letizia Mannella e sostituto procuratore Alessia Menegazzo). Lo scorso 28 marzo, infatti, una studentessa universitaria 21enne aveva denunciato di essere stata invitata ad un incontro di lavoro tra imprenditori del settore farmaceutico finalizzato ad uno stage formativo presso un’azienda e di aver perso completamente i sensi dopo aver bevuto un caffè.

Denise Pipitone, clamorosa svolta: indagati Anna Corona e Giuseppe Della Chiave

La ragazza ha raccontato di essersi risvegliata presso la propria abitazione, ancora stordita e con addosso i vestiti indossati la sera precedente. La perquisizione domiciliare eseguita, dopo qualche giorno, presso l’abitazione dell’indagato ha permesso di rinvenire in una nicchia a scomparsa della cucina due confezioni di Bromazepam, un ansiolitico della famiglia delle benzodiazepine. Gli approfondimenti hanno permesso di accertare che l’uomo il 26 marzo aveva somministrato alla ragazza un’elevata dose di benzodiazepine per porla in uno stato di incapacità di volere e di agire per abusarne e fotografarla. Naturalmente ora ci sarà il processo che dovrà chiarire l'esatta dinamica dei fatti di quella notte, su cui si attende ora la versione dell'uomo.

Ciro Grillo, la testimonianza di Edoardo sulla notte del presunto stupro a Quarto Grado: "Video mai inoltrati"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.