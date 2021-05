Reddito di cittadinanza senza requisiti, denunciati 177 migranti a Gioia Tauro. Salvini: "Controlli a tappeto"

22 maggio 2021 a

Reddito di cittadinanza percepito senza averne i requisiti, denunciati 177 migranti a Gioia Tauro, in Calabria. Alla notizia della conclusione dell'operazione, il leader della Lega, Matteo Salvini, è tornato a tuonare su Twitter: "La Lega chiede controlli a tappeto in tutta Italia, basta coi furbetti del reddito di cittadinanza!", ha scritto. I carabinieri hanno infatti nuovamente passato al setaccio i percettori di reddito di cittadinanza, questa volta nel comune di San Ferdinando, concentrandosi su 200 beneficiari, per la maggior parte domiciliati presso la tendopoli ministeriale.

L’operazione si inquadra nel più ampio contesto delle attività di verifica già iniziate nel 2020 dai Carabinieri di Gioia Tauro e che, nelle operazioni rispettivamente denominate Jobless e Jobless 2, avevano permesso di denunciare 87 persone, per la gran parte italiane, alcune collegate persino collegate alla criminalità organizzata della Piana. Gli ultimi accertamenti, condotti dai militari della Stazione Carabinieri di San Ferdinando con il supporto specialistico del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Reggio Calabria, hanno consentito di appurare numerose irregolarità nelle procedure di attestazione e del possesso dei requisiti previsti.

Nello specifico, trattandosi di cittadini di nazionalità straniera, l’irregolarità principale ha riguardato il requisito secondo il quale il richiedente poteva usufruire del beneficio economico solo se effettivamente aveva risieduto in Italia da almeno 10 anni di cui 2 anni in maniera continuativa. Così i militari hanno esaminato la situazione di tutti i percettori, in ambito comunale, del reddito di cittadinanza. I risultati indicavano come circa la metà dei migranti domiciliati nella tendopoli, avesse presentato domanda per la speciale elargizione: a fronte dei 530 residenti e delle 250 domande presentate, un primo vaglio era già stato effettuato dall’Inps che aveva respinto 50 richieste, per cui 200 sono risultati gli effettivi percettori, dei quali ben 177 ritenuti in posizione irregolare, ovvero l’88%. Le difformità riscontrate hanno consentito di stimare il danno complessivo arrecato alle casse dello Stato a circa 140.590,64 euro.

