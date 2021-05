Vaccino, in sette giorni oltre 3.5 milioni di iniezioni. Aumentano 70-79enni e over 80 iniettati

21 maggio 2021 a

La campagna vaccinale italiana è notevolmente migliorata stando ai dati ufficializzati dal ministero della salute. Migliorano in maniera sensibile le percentuali delle persone appartenenti alle diverse categorie che sono state raggiunte dal farmaco in prima e in seconda somministrazione e ovviamente crescono anche i cittadini che ottengono la prima iniezione. Gli incrementi più importanti in questa fase (venerdì 21 maggio) hanno riguardato la fascia d'età 70-79 anni, salita a livello nazionale dal 75.16 al 79.45 per cento di prime somministrazioni (+4,29). Molte Regioni hanno aumentato la velocità per ciò che riguarda una delle categorie più vulnerabili, facendo registrare variazioni di circa il 7% rispetto alla settimana precedente, dato superiore a quello medio nazionale.

Ma anche la fascia over 80 la campagna vaccinale evolve positivamente, con un 89,60% e un 79,69% rispettivamente di prime e complete somministrazioni riferite alla platea vaccinale, che vede il numero di persone in attesa di prima dose scendere per la prima volta sotto il mezzo milione (472.202 contro 519.666 la settimana passata). I dati sono stati ufficializzati nel report settimanale della campagna vaccinale italiana. Nel documento si legge anche che "l’ultimo aggiornamento indica un aumento di somministrazioni rispetto alla settimana scorsa pari a 3.513.802, con una media giornaliera superiore al mezzo milione. Si è infatti saliti da 26 milioni 141.926 somministrazioni, registrate il 14 maggio alle ore 17, a 29 milioni 655.728 rilevate oggi, venerdì 21 maggio, alla stessa ora".

Sono quasi dieci milioni i cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale, per l'esattezza nove milioni 629.451. Il traguardo psicologico dei primi dieci milioni sarà tagliato entro il fine settimana. Nella classifica della percentuale più alta delle dosi somministrate rispetto a quelle ricevute, al primo posto ci sono la Lombardia e le Marche che sono salite al 94.3%. Il terzo posto è del Veneto al 94.1. All'Italia fino ad ora sono state consegnate 32 milioni 282.417 dosi di vaccini.

