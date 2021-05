Denise Pipitone, "Ecco le ultime persone che ha incrociato". Il caso a Quarto Grado con nuove rivelazioni

21 maggio 2021 a

a

a

Il caso di Denise Pipitone sarà al centro del programma che va in onda stasera, venerdì 21 maggio, alle ore 21.25, su Retequattro. Quella della bambina scomparsa da Mazara del Vallo il primo settembre del 2004 è una delle storie di Quarto Grado. In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero.

Il programma a cura di Siria Magri si occupa, come già avvenuto la scorsa settimana, della piccola sparita dall’androne di casa all’età di quattro anni (oggi ne avrebbe 21)

Denise Pipitone, Piera Maggio e i video porno con la sorella: "Fango sulla mamma della bimba scomparsa, ecco la verità"



Tanti i dubbi e moltissime le ombre su quella tragica mattina. "Chi sono le ultime persone che hanno incrociato la bambina quel giorno? Le ricerche non si sono mai fermate e intanto nuove segnalazioni aprono altre piste", annuncia il programma della rete Mediaset.

La speranza per la famiglia di Denise è quella di non aver perso troppo tempo in questi anni. Il caso, dopo 17 anni, è stato riaperto da parte della Procura di Marsala e si cerca adesso la verità per Denise in indagini che appaiono davvero complesse anche se ci sono degli altri elementi emersi proprio in queste ultime settimane che potrebbero portare a una svolta.

Denise Pipitone: prelevato Dna di Denisa, la ragazza di Scalea

Al centro della puntata di questa sera c'è anche il caso di Ciro Grillo, accusato di violenza sessuale - che sarebbe avvenuta nella casa di famiglia, in Sardegna, nel luglio 2019 -, insieme a tre amici, da una ragazza italo-norvegese di 19 anni.

Un giallo nel giallo perché le testimonianze dei quattro ragazzi hanno dei punti in comune ma anche delle contraddizioni. Oltre ad andare nel senso opposto rispetto al racconto della ragazza. Una vicenda che continua a rimanere intricata e molto delicata. Per le segnalazioni da parte dei telespettatori, sono sempre attivi il centralone e l’account di Facebook Messenger del programma. Una puntata di Quarto Grado che si preannuncia molto attesa.

Denise Pipitone, "piangeva e chiamava la mamma". Testimone rivela sul rapimento

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.