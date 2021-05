Auto contromano, ancora un caso: invasione della corsia e delirio all'incrocio

21 maggio 2021 a

Ancora il video di un'auto che viaggia sulla corsia sbagliata, cioè a sinistra invece che a destra, come se fosse in una città del Regno Unito e non nelle Marche. Probabilmente stavolta perché chi la guida ha esagerato con l'alcol. E a pubblicare il video è nuovamente il profilo instagram di welcometofavelas. L'uomo che guida la vettura sbanda, invade la corsia dalla parte opposta, sbaglia all'incrocio. Ne fa di tutti i colori e le immagini fanno venire i brividi. Welcometofavelas non perdona mai coloro che alla guida della macchina sono protagonisti di episodi del genere. Stavolta le immagini, come scritto, arrivano dalle Marche, da Osimo, in provincia di Ancona.

Naturalmente il video è stato realizzato da un altro automobilista che poi lo ha pubblicato sui social. Nei giorni scorsi erano diventate virali le immagini dell'anziano che aveva imboccato la superstrada Foligno-Civitanova al contrario, schiantandosi e provocando quattro feriti. Ma Welcometofavelas dà spazio anche a due incidenti che si sono verificati a Roma. Il primo nella zona di Termini, dove un'auto blu ha centrato in pieno un suv e una moto, causando due feriti di cui uno grave. Fotografie dello schianto, con il suv su un fianco, proprio al centro della campitale. Sempre a Roma, nel quartiere di San Lorenzo, crollo di un albero. E' avvenuto in via Tiburtina ed è finito sopra una vettura, causando diversi danni.

Purtroppo le immagini degli incidenti stradali o degli automobilisti che non rispettano le norme della strada, sono sempre più numerose sui social e aiutano a comprendere quanto siano indispensabili attenzione e prudenza per cercare di diminuire i rischi il più possibile. Negli ultimi tempi si sta ragionando anche sull'ipotesi di strutturare nuovi accessi per imboccare le strade a quattro corsie per cercare di diminuire gli errori degli anziani che purtroppo stanno diventando sempre di più.

