Denise Pipitone: prelevato Dna di Denisa, la ragazza di Scalea

E' stato prelevato il Dna di Denisa, la ragazza di Scalea entrata nel caso di Denise Pipitone, scomparsa a 4 anni da Mazara del Vallo il primo settembre 2004. La notizia è arrivata in diretta su Canale 5, oggi giovedì 20 maggio 2021, da Barbara d’Urso a Pomeriggio 5.

La conduttrice ha annunciato che è stato prelevato il Dna di Denisa, la ventenne di Scalea indicata da alcuni come la figlia di Piera Maggio.

Nei giorni scorsi la giovane è stata intervistata proprio a Pomeriggio 5, dove si era detta disposta a fare il test del Dna ma più che mai sicura delle sue origini. Denisa, che abita in Calabria, ha spiegato di essere nata il 4 maggio 2002 da una famiglia romena e di essere venuta in Italia all’età di 7 anni.

Quando qualcuno ha paragonato Denisa a Denise Pipitone la giovane si è detta piuttosto scioccata perché non ha mai pensato ad un risvolto del genere. Nonostante le sue dichiarazioni, però, la Procura di Marsala – che ha riaperto il caso Pipitone nei giorni scorsi – ha deciso di non lasciare nulla al caso. L’esito del test verrà comunicato nei prossimi giorni.

In mattinata, sempre su Canale 5, a Mattino 5, una testimonianza importante sul caso relativo alle intercettazioni. "Il telefono era spento, ma sull’utenza telefonica è arrivato lo stesso un messaggio. La Sim però, nel frattempo era stata tolta. Quindi il sistema non riusciva a consegnare il messaggio, che continuava a cercare la rete, anche se il telefono era spento. Per questo, durante la notte ci sono le celle agganciante". Lo ha detto Francesco Lombardo, l’ex maresciallo della Polizia giudiziaria di Marsala, che ha indagato sulla scomparsa di Denise Pipitone, intervenendo al programma in collegamento video con Federica Panicucci, Lombardo ha parlato delle celle telefoniche che sono state agganciate all’epoca della scomparsa, vicino al magazzino dove si pensava fosse tenuta in ostaggio la bambina. Alla domanda sulla possibilità che Anna Corona avesse dato in uso il suo telefono a qualcun altro o che, eventualmente, questo altro si sia spostato, l’ex maresciallo ha aggiunto: "O un’altra persona o lei stessa ha messo la sua scheda su un altro cellulare".

Prelevato il DNA a Denisa, la ragazza di Scalea molto somigliante a #DenisePipitone. Scopriremo gli esiti nelle prossime ore #Pomeriggio5 pic.twitter.com/9j8lCOoK72 — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) May 20, 2021

