Catania, iniezioni letali. Ergastolo per il barelliere dell'ambulanza della morte

Ambulanza della morte, condannato il barelliere. La Corte d'Assise di Catania ha inflitto l'ergastolo a Davide Garofalo, 46 anni, al termine del processo di primo grado. L'uomo rispondeva di omicidio aggravato e estorsione aggravata dal metodo mafioso. Le accuse sono legate al più ampio fascicolo d'inchiesta sull'ambulanza della morte. L'uomo è accusato di aver ucciso tre persone tra il 2014 e il 2016 iniettando loro aria nelle vene. Il pm aveva chiesto 30 anni. L'inchiesta parti dopo un servizio de Le Iene. Nell'ambito della stessa inchiesta è finito a processo è imputato anche un altro barelliere, ma il processo, che in questo caso si celebra con il rito abbreviato, non è stato ancora definito.

Secondo la Procura la tecnica utilizzata era quella di praticare un'iniezione d'aria nelle vene nel tragitto su ambulanze private dall'ospedale a casa. In questo modo si procurava loro un decesso per embolia gasosa. Ai parenti dicevano che la morte era sopraggiunta per cause naturali. L'obiettivo erano i 200-300 euro che la famiglia pagava come regalo per vestire la salma. Sul caso hanno indagato i carabinieri della compagnia di Paternò e del comando provinciale di Catania che hanno contestato a Garofalo tre omicidi, avvenuti tra il 2014 e il 2016.

Durante il processo è stato ascoltato in videoconferenza anche l'uomo che denunciò in forma anonima la vicenda a Le Iene. Confermato il movente economico: il trasporto di un paziente dall’ospedale a casa poteva dare un profitto da 20 a 80 euro. Se invece fosse morto all’interno dell’ambulanza i costi triplicavano, arrivando fino ai 1.000 euro nel caso in cui il tragitto fosse particolarmente lungo. Il caso è venuto alla luce, come detto, grazie a una serie di servizi della trasmissione di Italia 1. le indagini hanno svelato gli interessi di alcuni clan nella gestione delle ambulanze private.

