Greve in Chianti, esplosione in abitazione: un morto e due persone sotto le macerie

Si è verificata, questa mattina giovedì 20 maggio, una esplosione e incendio in una abitazione in località Borgo di Dudda, nel Comune di Greve in Chianti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze inizialmente mobilitate per estinguere l'incendio e per la ricerca di due persone che risultano disperse sotto le macerie.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. Dai primi accertamenti, sarebbe emerso che a causare l’esplosione della abitazione sarebbe stata una fuga di gpl, dato che quella zona non sarebbe servita dal gas metano. Le due persone che vengono cercate sotto le macerie dell’abitazione crollata sarebbero una coppia che aveva in uso l’abitazione e che stamani si sarebbe recata a Borgo di Dudda dopo aver ricevuto una segnalazione dai vicini di un forte odore di gas.

Una persona è stata poi estratta in gravi condizioni dai vigili del fuoco da sotto le macerie, poi l'annuncio che l'uomo è morto. L’altra persona risulta ancora dispersa sotto le macerie. Si tratta di una donna.

Intorno alle ore 13, i vigili del fuoco hanno confermato la notizia dell'uomo morto. Dalle macerie è stato estratto il corpo senza vita di un uomo e "dalle informazioni assunte sul posto sembra che manchino all'appello ancora due persone", fanno sapere. Continuano le operazioni di ricerca da parte delle squadre, anche con l'ausilio del nucleo cinofili.

