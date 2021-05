Denise Pipitone: "L'ha portata via l'uomo con i baffi". Rivelazione choc a Chi l'ha visto?

19 maggio 2021 a

Denise Pipitone sarebbe stata un po' di tempo in un magazzino di via Rieti a Mazara del Vallo prima di essere prelevata da "un uomo con i baffi" e portata via su una barca a remi. Nuove rivelazioni durante la puntata di Chi l'ha Visto? in onda su Rai 3 mercoledì 19 maggio. Secondo quanto rivelato Battista Della Chiave - il testimone sordomuto deceduto che aveva rilasciato testimonianze sul caso - lavorava saltuariamente lì. Durante la trasmissione è stato mostrato un documento che rende plausibile il fatto che l'uomo potesse essere lì al tempo della scomparsa della bambina il 1 settembre 2004. Si parla di un'unica linea telefonica con due apparecchi uno dei quali sembra essere quello descritto dal testimone posizionato nel magazzino.

#DenisePipitone: E’ questo il cavalcavia con le barche a remi del racconto di Battista Della Chiave? Si trova a circa 9 km da via Rieti, vicino a un faro. #chilhavisto pic.twitter.com/6ruHMaHfCm — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) May 19, 2021

Già dalla scorsa settimana la trasmissione, con l'ausilio di interpreti della lingua dei segni hanno passato al setaccio i filmati della testimonianza dell'uomo. L'uomo fa un nome: Giuseppe. Quando gli viene mostrata la foto di Denise riconosce la bambina che giocava intorno a lui in quel magazzino. "Pep telefonava, poi qualcuno l'ha presa e l'ha portata via". "Uno coi baffi e i capelli ricci l'ha portata via in scooter o bicicletta". Poi la bambina sarebbe stata portata nei pressi di un cavalcavia. La moto sarebbe stata gettata in acqua e la piccola portata via, sotto coperta, con una barca a remi.

#DenisePipitone: Battista Della Chiave raccontò a tre diversi interpreti di una bambina rapita e portata via, riconoscendo lei in foto. #chilhavisto pic.twitter.com/v6ZCpgcugE — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) May 19, 2021

"Ho visto tutto", dice l'uomo secondo le interpretazioni degli esperti interrogati da Chi l'ha Visto? La trasmissione ha individuato due posti compatibili con la testimonianza. Un ponte a poche centinaia di metri dal magazzino di via Rieti e un cavalcavia in un canale dove, effettivamente, sono posizionate anche oggi diverse barche a remi. Il canale porta al porticciolo di Mazara. Della chiave, sentito durante le indagini, ricorre in varie fasi dell'inchiesta. Oggi è deceduto e all'epoca dell'incidente probatorio si avvalse della facoltà di non rispondere.

#DenisePipitone: Il magazzino di via Rieti era chiuso, ma Battista Della Chiave vi aveva accesso. La deposizione del proprietario. #chilhavisto pic.twitter.com/yNByLu7hq9 — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) May 19, 2021

