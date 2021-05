Valanga sul Gran Zebrù travolge alpinisti: due morti e un ferito in Trentino Alto Adige

19 maggio 2021 a

a

a

Valanga sul Gran Zebrù poco dopo le ore 12 di oggi, mercoledì 19 maggio. La massa di neve mista a roccia ha travolto alcuni alpinisti, provocando due morti e un ferito. La tragedia è avvenuta, nel gruppo Ortles-Cividale, sopra Solda, in Alto Adige.

Valanga in Friuli: morti due sciatori. Trovato illeso il terzo membro del gruppo

La slavina ha coinvolto un gruppo di quattro persone: due di loro sono state trascinate via, volate giù per almeno 500 metri e poi sono cadute da uno strapiombo di 100 metri. Gli altri due scialpinisti sono rimasti sopra la valanga, uno è stato ferito alla schiena, l'altro è rimasto illeso. Sono intervenuti il Soccorso alpino di Solda, frazione di Stelvio, in provincia di Bolzano, e i colleghi lombardi. L’intervento è partito intorno alle 13, le condizioni meteo non erano buone. La cordata stava scalando il Gran Zebrù sul versante altoatesino, lungo la via più frequentemente battuta. A 3.500 metri di quota, tuttavia, due di loro sono stati trascinati via dalla valanga mista di roccia e neve; si tratterebbe di due cittadini italiani, secondo quanto riferito dai primi soccorritori. Quando i due sono stati recuperati, per loro non c'era già più nulla da fare. Le operazioni di recupero e soccorso sono state rese difficili dalla fitta nebbia che imperversava nella zona.

Due valanghe sull'appennino modenese: un morto e diverse persone soccorse

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.