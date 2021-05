Stromboli, nuova eruzione. Forte boato nell'isola e gigantesca nube di fumo | Video

19 maggio 2021 a

Nuova forte eruzione del vulcano Stromboli, oggi mercoledì 19 maggio, dopo una ripresa delle attività nei giorni scorsi. Sull'isola delle Eolie c'è stato un fortissimo boato poi la lava è iniziata a scendere nella cosiddetta "sciara del fuoco". L'alta colonna di fumo di vede a distanza di chilometri. La colata sta arrivando in mare. Sono diverse le frane, piccole, provocate dal vulcano. "C'è stata una forte eruzione ma senza boato. Si è alzato un grossissimo nuvolone che però si è riversato sul lato di Stromboli, sul lato di Ginostra dove vivo io non è successo nulla". A parlare con l'Adnkronos è Gianluca Giuffrè, un abitante di Ginostra, che commenta la nuova eruzione del vulcano. "In questo momento il cielo si è oscurato - dice - sta cadendo sabbia, leggermente bagnata, segno evidente che tutto il materiale caduto in mare è risalito con il vapore acqueo. Ora stiamo cercando di appurare l'entità del fenomeno". "Sul villaggio di Ginostra per fortuna non è successo niente ma tutti i sentieri sono pieni di erbacce e se fosse caduto del materiale incandescente sul borgo, come la volta scorsa, si sarebbe bruciato tutto perché le vie dei fuga ci sarebbero state precluse".

Ecco la nube di cenere che sta interessando in questi minuti l'isola di #Stromboli. Siamo in attesa di ulteriori comunicati da parte dell'INGV, non è ancora chiaro se sia stata prodotta da una forte esplosione o meno. pic.twitter.com/bq6p49DjNS — Il Mondo dei Terremoti (@mondoterremoti) May 19, 2021

L'eruzione si è verificata circa un’ora fa a Stromboli. Dal cratere vulcanico si è alzata un’alta colonna di fumo ben visibile anche da Sicilia e Calabria. L’eruzione ha provocato anche il lancio di lapilli incandescenti e fuoriuscita di lava. La colata, che sta scendendo a mare, lungo la sciara del fuoco, una zona desertica dell’isola, ha provocato anche una piccola frana. L’esplosione ha provocato un boato avvertito distintamente dagli abitanti e dai turisti che hanno cominciato in questi giorni ad affollare l’isola di Stromboli.

La colata come detto è scesa nella zona non abitata dell'isola. Si tratta della sciara del fuoco che tra tra la zona del porto dove ci sono le maggiori attività turistiche e il villaggio di Ginostra che invece è nella parte oltre la sciara e che è raggiungibile solo attraverso il mare. Per adesso non sono stati segnalati danni.

