Riccardo Giuliani, scomparso a pochi giorni dal matrimonio. L'appello della fidanzata

Ma che fine ha fatto Riccardo Giuliani? E' fuggito? Si è nascosto? Oppure la sua scomparsa ha aspetti più tragici? 35 anni, di Busto Arsizio (Varese) è svanito nel nulla nella notte tra il 24 e il 25 aprile, quando mancavano pochi giorni al suo matrimonio. Non si ferma all'alt dei carabinieri e forza un posto di blocco nella statale del Sempione, tra Busto Arsizio e Legnano. E' la notte dell'ultimo contatto con la madre. Sollecitata dei militari, è lei a chiedergli perché non si è fermato e lui risponde che non era possibile. Da quel momento diventa irreperibile. Il suo smartphone viene agganciato l'ultima volta da una cella telefonica di via Varesina, a Milano. La sua auto viene ritrovata qualche giorno dopo, a Como, segnalata dai residenti che hanno riconosciuto la targa della Volkswagen Tiguan.

Esperto di impianti di riscaldamento e teleriscaldamento, la mattina della misteriosa notte, era in programma un pranzo di prova nel ristorante scelto per il ricevimento matrimoniale. Dopo l'attesa e la preoccupazione la fidanzata, Apryl, è andata a controllare nella sua casa, come il suocero: non hanno trovato nulla di sospetto. Ma di Riccardo Giuliani non c'era traccia. C'è preoccupazione anche per un altro aspetto, per il fatto che il 35enne assume un farmaco salvavita.

Ultimo contatto con la promessa sposa sabato 24 aprile, quando le ha spiegato che non poteva restare al telefono perché era impegnato in una videochiamata. Ha letto il messaggio della buona notte, poi è scomparso. Ovviamente la ragazza è profondamente scossa, ma spera soltanto che stia in buone condizioni: "Mi basta sapere che stia bene, qualsiasi cosa abbia fatto non importa". All'interno della sua auto sono stati ritrovati un giubbotto e il portafogli. Gli uomini delle forze dell'ordine continuano a cercarlo e non escludono un allontanamento volontario. Il caso stasera, mercoledì 19 maggio, torna a Chi l'ha visto?

