Denise Pipitone, famiglia Pulizzi coinvolta: la nuova ipotesi

Nuove indiscrezioni e ipotesi choc su Denise Pipitone. A Storie Italiane, programma di Rai1 di oggi martedì 18 maggio 2021, viene data l'ipotesi del coinvolgimento della famiglia Pulizzi nelle indagini sulla sparizione della bambina da Mazara del Vallo (aveva 4 anni) il primo settembre del 2004.

L'ex pm Angione ha fatto capire che nella vicenda potrebbero essere coinvolte due famiglie. Eleonora Daniele che conduce il programma della rete ammiraglia Rai, si sofferma sulla cimice messa a Giuseppe D'Assaro ex marito della sorella di Piero Pulizzi, padre biologico di Denise (la madre di Denise è Piera Maggio)

L'uomo, che è un collaboratore di giustizia, fu incaricato di andare in famiglia e fare delle domande. Fu detto che aveva un permesso di due giorni e con una cimice fece delle domande alla moglie e anche alla madre. E' successo però che nel corso del colloquio con la moglie la cimice non fu attivata e questo ha determinato dei sospetti. Ai fini delle indagini è stato considerato un teste inattendibile perché in un primo momento accusò la ex moglie e la figlia, poi parlò della morte di Denise e poi ritrattò. Il fatto che fosse un collaboratore di giustizia ha anche fatto pensare che dietro tutte le due versioni si nascondesse in realtà un messaggio a qualcun altro.

La moglie di D'Assaro negò di aver conosciuto Denise, non sapeva neppure che il fratello fosse il padre della bambina. Rosalba sostenne di essere stata accusata ingiustamente dal marito che voleva solo punirla per non aver accettato di tornare insieme.

La pm Angione ha spiegato che nella vicenda sono coinvolte due famiglie, non solo la famiglia Corona. Non ha mai fatto nomi ma è presumibile la Pulizzi.

La pm ha spiegato che nella registrazione in cui si sente Jessica parlare del rapimento con altre persone mentre è sul motorino, una di quelle è al 60% un familiare della bambina su cui poi non si è indagato. Il familiare in questione viene chiamato Peppe: "Vai vai a prendere Denise", afferma una voce a cui c'è una replica: "Ma Peppe che ti ha detto dove la devo portare", "Fuori". Tutti elementi molto forti che non hanno avuto un seguito nelle indagini.

Un ultimo elemento emerso è quello che vede come protagonista Battista della Chiave, zio di Giuseppe D'Assaro, che spiegò di aver visto il nipote portare via Denise, pur non sapendo dove. In una delle registrazioni di Chi L'ha Visto la moglie di Della Chiave si morde le mani e gli grida di tacere visto che sta mettendo tutti nei guai. Ipotesi, tutto da dimostrare e un anonimo intanto si sta facendo vivo e domani a Chi l'ha visto? su Rai3, verrà resa nota la sua seconda lettera.

