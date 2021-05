Vacanze, il vademecum anti Covid per l'estate. Le regole da rispettare

16 maggio 2021 a

Cresce la voglia di vacanze degli italiani. La campagna di vaccinazione avanza e i contagi Covid sono in calo dunque c'è voglia di assaporare l'estate. Gli stabilimenti balnerari sono stati riaperti nel rispetto delle norme anti Covid, c'è la possibilità di spostarsi tra regione e non c'è più l'obbligo di quarantena per chi arriva dall'estero. tutte misure che, nelle intenzioni del governo, sono mirate a rilanciare il settore del turismo messo a durissima prova dalla pandemia.

Secondo un'indagine di Swg e Confturismo rilanciata in un servizio di TgCom sono quasi 9 milioni gli italiani che hanno pianificato le vacanze scegliendo dove e andare e quando partire. Sono 16 milioni invece quelli che devono ancora decidere o che dovranno rinunciare. L'80% dei connazionali resterà in Italia privilegiando mete balneari, ad esempio Puglia e Sardegna, ma anche la Toscana. Tra le mete estere preferite in testa la Spagna, poi Grecia e Francia. Le partenze, stando alle stime, si concentrano tutte tra la seconda metà di luglio e agosto.

Seguendo le regole in vigore si possono prenotare le vacanze in tutta tranquillità nell'intera Penisola. Non sono previste limitazioni agli spostamenti. Le uniche limitazioni riguardano gli spostamenti tra regioni di colore diverso. Per andare da una regione gialla ad una arancione ci sarà bisogno del pass verde nazionale. Si tratta di una tripla certificazione: tre documenti alternativi tra loro che attestano la negatività ad un tampone (effettuato nelle 48 ore precedenti), il completamento del ciclo vaccinale o la guarigione dal Covid-19. Se si sceglie di andare all'estero da qualsiasi Paese si voli sono sempre obbligatori tampone e quarantena di 5 o 15 giorni. Fanno eccezione solo i voli da Ue, Regno Unito e Israele per cui basta il test negativo. Insomma poche regole da seguire. Un alleggerimento delle limitazioni che sta riaccendendo piano piano la voglia di vacanze.

