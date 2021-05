Caso Denise, "sono il suo papà". Toni Pipitone, ex marito di Piera Maggio: messaggio in diretta tv | Video

14 maggio 2021 a

a

a

Sul caso della scomparsa di Denise Pipitone, è arrivata in tv anche la commovente testimonianza di Toni Pipitone, l'ex marito di Piera Maggio che ha dato il cognome alla bimba scomparsa da Mazara del Vallo il primo settembre 2004. E' accaduto nel corso della trasmissione Quarto Grado in onda stasera, venerdì 14 maggio 2021, su Retequattro. Il padre naturale di Denise è Pietro Pulizzi, ex marito di Anna Corona.

Il messaggio di Toni Pipitone per la piccola Denise #Quartogrado pic.twitter.com/Hp420vBysi — Quarto Grado (@QuartoGrado) May 14, 2021

"Sono stato e sono il suo papà", dice Toni Pipitone e ripensa al giorno in cui Denise è scomparsa. L'uomo non è il padre biologico della bambina che porta il suo cognome, ma all'epoca della scomparsa viveva con lei, il fratellino Kevin (è più grande di Denise) e Piera Maggio nella cittadina in provincia di Trapani.

Parole d'amore quelle di Toni, che adesso ha un'altra vita, nei confronti di Denise.

Denise Pipitone, "metta fine a questo dolore". L'appello disperato di Piera Maggio



"Abbiamo vissuto insieme dei momenti bellissimi - afferma Toni al programma di prima serata della rete Mediaset - ha dormito con me fino alla notte prima della scomparsa". L'uomo, ancora oggi, considera Denise sua figlia e ricorda il giorno della sua scomparsa: "Ho preso subito la macchina e ho inziato a girare per cercarla. Le piste all'inizio erano tante, si cercava nei pozzi, nei campi rom, ma sicuramente c'è stata una cattiva organizzazione delle indagini". Toni Pipitone sente la mancanza di quella che un tempo è stata la sua bambina e si augura "di poter essere presente se e quando si ritroverà Denise". Ha mandato anche una lettera toccante, attraverso il programma, alla sua bambina: "Quando tutto sarà finito mangeremo insieme un bel gelato, grosso come una cosa", dice Toni che ha ricordato i giorni in spiaggia con Denise. La sua indimenticabile bambina per la quale si cerca la verità dopo 17 anni.

Denise Pipitone, "parlate, verrete tutelati". Il nuovo appello della madre Piera Maggio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.