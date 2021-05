Cerca di uccidere la compagna incinta dandole fuoco, arrestato. Lei è grave

14 maggio 2021 a

Ha cercato di uccidere la convivente incinta dandole fuoco. La donna, una italiana, è al secondo mese di gravidanza. Lui è un romeno di 41 anni che è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. E' accaduto a Vallezzo Bellini, un comune di poco più di 3mila abitanti, in provincia di Pavia. La donna è rimasta gravemente ferita. Ha riportato ustioni nel 50% del corpo ed è stata trasportata con urgenza all'ospedale Niguarda di Milano. E' ricoverata in prognosi riservata. L'uomo oltre che di tentato omicidio, dovrà rispondere anche di lesioni gravissime.

E' stata la donna stessa a chiamare il 112. Inizialmente ha parlato di un incidente domestico che le aveva causato le ustioni, ma quando sul posto sono arrivati gli uomini del 118 e i carabinieri, lei è svenuta e i soccorsi hanno immediatamente compreso che non si trattava di un incidente.

Secondo la prima ricostruzione degli inquirenti, durante la notte l'uomo ha avuto una discussione con la convivente all'interno dell'appartamento. Ma lui era ubriaco. Ha perso completamente la testa, l'ha cosparsa di alcol e le ha dato fuoco. L'uomo, che ha 41 anni, è stato condotto in carcere a Pavia dove sarà interrogato dal pm. La donna ha la stessa età.

