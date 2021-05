Omicidio nel casolare: fermato il presunto killer. E' un rumeno di 44 anni

14 maggio 2021 a

A Bari è stato arrestato un uomo di 44 anni che è considerato il responsabile dell'omicidio del rumeno Mihalcea Vasile, 46 anni, che fu ritrovato morto la sera di mercoledì 12 maggio in un casolare abbandonato nel quartiere Carbonara, con ferite causate da arma da taglio e da corpo contundente. Anche il 44enne finito in manette è rumeno. Le indagini sono state condotte dai carabinieri della Compagnia di Bari San Paolo. Sul caso il sostituto procuratore Giuseppe Dentamaro: in poche ore sono riusciti a identificare e arrestare il sospetto omicida. E' stata velocemente ricostruita la dinamica del delitto.

Gli elementi raccolti dai militari e alcune testimonianze hanno consentito alla Procura di risalire al possibile autore e di emettere un fermo di indiziato nei confronti dell'uomo. Si tratta di Busuioc Gheorhe, 44enne con diversi precedenti, che aveva cercato di far perdere le proprie tracce. E' scattata una intensa caccia all'uomo condotta sia dai carabinieri che dalla polizia nella città di Bari. Al setaccio i luoghi i possibili nascondigli e le vie di fuga. L'intenso lavoro delle forze dell'ordine ha permesso di rintracciare e arrestare il possibile omicida. E' stata una volante della Polizia di Bari ad intervenire all'interno dello scalo ferroviario di via Cifarelli, dopo essere stata allertata da una chiamata.

Era stata notata la presenza di alcuni cittadini stranieri che erano saliti a bordo di un treno, nonostante lo stato di ubriachezza, e avevano infastidito altri utenti. Sul posto sono immediatamente arrivati gli uomini della Questura che quando si sono accorti della presenza del 44enne, hanno immediatamente proceduto al fermo. E' stato condotto in carcere e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria che nelle prossime ore procederà all'interrogatorio e cercherà di farsi spiegare cosa è accaduto nella sera che è costata la vita all'altro cittadino rumeno, Mihalcea Vasile, ucciso a 46 anni.

