Lukaku, festa di compleanno in hotel del centro a Milano: 23 identificati e multati

13 maggio 2021 a

a

a

Festa di compleanno in un hotel del centro di Milano per il centravanti dell'Inter, Romelu Lukaku. Ad interrompere la festa, però, sono stati i carabinieri, che sono entrati nella struttura e hanno identificato e multato 23 persone.

Juventus, Pirlo punisce McKennie, Dybala e Arthur per la festa. Il vicino: "Tante ragazze e niente mascherine"

I carabinieri della Compagnia Milano Duomo e del Nucleo Radiomobile sono intervenuti alle 3 di questa notte, a seguito di una segnalazione pervenuta al 112, in un hotel del centro dove, all’interno di una sala eventi, si stava festeggiando il compleanno del calciatore. Oltre a Lukaku sono state identificate altre 23 persone, tra cui alcuni altri giocatori dell’Inter e il direttore del ristorante dell’hotel che ha organizzato l’evento. Il direttore e gli ospiti saranno, a vario titolo, sanzionati per la violazione della normativa sul contenimento del Covid. L'attaccante nerazzurro era reduce anche dalla partita con la Roma, disputata poche ore prima a San Siro, vinta 3-1 dai padroni di casa, con la terza rete messa a segno proprio dal "festeggiato".

Juventus, festa in villa McKennie con Dybala e Arthur interrotta dai carabinieri: fioccano multe

Ora non si esclude anche una multa da parte del club, come accaduto anche per i tre calciatori della Juventus - Dybala, Arthur e McKennie - sorpresi qualche settimana fa in una festa in villa con numerose persone, tra cui molte ragazze, in spregio alla normativa anti Covid tuttora in vigore.

Lukaku, siluro a Ibrahimovic dopo lo Scudetto: "Il vero Dio ha incoronato il Re: inchinati" | Foto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.