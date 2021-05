Denise Pipitone, l'audio: "L'ha uccisa?". Esclusiva Pomeriggio 5 e l'annuncio: "Dna per Denisa"

12 maggio 2021 a

Nuovi tasselli sul caso della scomparsa di Denise Pipitone, avvenuta a Mazara del Vallo in provincia di Trapani il primo settembre del 2004. Oggi, mercoledì 12 maggio, nel programma di Canale 5, Pomeriggio 5 condotto da Barbara d'Urso, è stata data una esclusiva e dato un annuncio che è una indiscrezione.

Ciò è successo il giorno dopo l'intervista a Denisa, la ragazza romena convocata dai carabinieri a Scalea per accertare se fosse lei la figlia di Piera Maggio e Pietro Pulizzi. Una intervista nella quale la ragazza ha detto di non essere Denise Pipitone e non volersi comunque sottrarre al test del Dna se verrà richiesto.

Barbara d'Urso ha lanciato l'audio ripulito di un'intercettazione del 2004 che documenterebbe una conversazione tra Jessica Pulizzi e la sorella Alice. L'audio, molto rovinato, è stato sottotitolato con alcune presunte parole che potrebbero sentirsi: "Eravamo in casa, mamma ha ucciso Denise". "L'ha uccisa a Denise?". "Tu non devi parlare". "Logico".

Quindi la conduttrice ha intervistato Tony, un ragazzo rom residente nel campo di Milano vicino al quale sarebbe stata vista la bimba Denise, ripresa in un video con il cellulare da una guardia giurata. Tony in collegamento ha dichiarato: "Noi non abbiamo mai visto quella bambina. Non esiste un caso accertato di rom che rapiscono bambini. Diciassette anni fa, quando eravamo in vacanza in Croazia, fecero il Dna a mia cugina perché una vicina di ombrellone aveva segnalato la somiglianza con Denise. Ovviamente non era lei. Se arriva una persona della mia comunità con una bambina che non conosco mi informo subito su chi sia". Il video della guardia giurata al quale si fa riferimento risale a qualche tempo dopo la scomparsa della piccola.

Infine, Barbara D'Urso dà l'indiscrezione: "Pare che la procura di Marsala abbia fatto richiesta del test del dna per accertare l'identità di Denisa, la ragazza di Scalea che abbiamo intervistato ieri". Sul caso di Denise, altri documenti esclusivi sono attesi proprio stasera, su Rai 3, nel corso del programma Chi l'ha visto? condotto (in prima serata) da Federica Sciarelli.

