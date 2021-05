Billy Costacurta e Martina Colombari, il figlio Achille picchiato dalla polizia: "Basta abuso di potere"

12 maggio 2021 a

Brutto episodio che ha coinvolto Achille Costacurta, il figlio dell'ex difensore del Milan, Billy, e di Martina Colombari. Il ragazzo, 16 anni, sarebbe stato picchiato dalla polizia, almeno stando a quanto lui stesso ha denunciato sui social: "Questo è quello che succede ad un ragazzino di 16 anni. La polizia di Stato mi ha picchiato, mi hanno perforato un timpano", ha commentato. Per poi aggiungere nelle stories su Instagram: "Dovrò operarmi solo per averli chiamati ‘sbirrazzi'. Basta abuso di potere", ha sottolineato il giovane. In precedenza Achille aveva pubblicata un'altra storia in cui si vedono quelle che sembrano macchie di sangue su una maglietta bianca oltre ad alcune escoriazioni sui polsi e sulle braccia. Achille sarebbe ricoverato all'ospedale di Parma.

"Io non sto molto bene e mi dovrò operare, ringrazio Giovanni e i suoi 4-5 colleghi che lo hanno aiutato a picchiare un minorenne che non opponeva alcun tipo di resistenza", ha scritto ancora Achille Costacurta sul social network. Achille sarebbe stato individuato dalle forze dell’ordine in strada oltre le 22, quindi in violazione del coprifuoco attualmente in vigore. Sull’accaduto saranno svolte indagini per ricostruire quanto successo.

Per quanto giovane, Achille Costacurta ha un passato non semplice alle spalle. Sua madre ne aveva parlato tempo fa in un'intervista al Messaggero: "Noi ci siamo fatti aiutare da una psicologa che si occupa di genitorialità. Chiedere un aiuto esterno da un esperto o uno psicologo, nei momenti di difficoltà, non è qualcosa di cui ci si debba vergognare. Anzi, è un grande atto di amore per i propri figli", ha spiegato tempo fa la showgirl. Le discussioni tra Costacurta, Martina Colombari e il figlio sarebbero state causate dal rendimento scolastico del ragazzo. Ora, un altro episodio spiacevole e un altro grattacapo da risolvere per la famiglia dell'ex difensore della Nazionale e dell'ex Miss Italia.

