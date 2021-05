Scomparsa Denise, "documenti inediti e una testimonianza choc". Chi l'ha visto? nella casa di Anna Corona

12 maggio 2021 a

Il caso di Denise Pipitone viene affrontato anche questa sera, mercoledì 12 maggio, alle 21.20, su Rai3, da Chi l'ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli. Le telecamere della trasmissione porteranno nuovi documenti e testimonianze choc per dare un contributo alle indagini (sono state riaperte) della bimba scomparsa da Mazara del Vallo nel 2004 (oggi una ragazza di 21 anni).

Le telecamere entreranno nel palazzo dove abitava Anna Corona, raccogliendo la testimonianza della vicina di casa. "Gli uomini delle forze dell’ordine sono entrati nell’androne che era aperto, è sopraggiunta Anna Corona, poi si sono girati e mi hanno chiesto se potevano accomodarsi a casa mia. Io stavo al piano terra e Anna Corona al secondo piano. Loro sapevano che era casa mia perché hanno anche commentato le foto dei miei parenti appese al muro", sono le parole della vicina. La trasmissione, condotta da Federica Sciarelli, mostrerà anche alcuni documenti inediti su Denise Pipitone. Frattanto nella giornata di ieri è caduta la possibilità che una ragazza di Scalea potesse essere Denise Pipitone.

"Sono disposta a fare il test del DNA se dovesse servire, ma non sono io Denise Pipitone. Sono nata il 4 maggio del 2002 da una famiglia romena, sono cresciuta in Romania fino a 7 anni, nel 2009 con mia mamma sono venuta in Italia e ho iniziato la scuola qui", ha detto la ragazza ospite a Pomeriggio Cinque, trasmissione tv in onda su Canale Cinque. La ragazza 19enne impiegata come parrucchiera a Scalea, in provincia di Cosenza, lunedì era stata segnalata alle forze dell’ordine per la forte somiglianza a Denise Pipitone. "Sono scioccata. Conosco il caso di Denise Pipitone ma non ho mai sospettato di essere lei. Alla signora Piera Maggio mi sento di dirle di non perdere mai la speranza di cercare sua figlia e spero che possa ritrovarla". E stasera in tv una nuova puntata per chiarire il giallo.

