Denise Pipitone, "ceduta ai nomadi, bimba di Milano al 90% è lei". Di Pisa, ex procuratore capo di Marsala rompe il silenzio | Video

Caso Denise Pipitone. Interviene sulla vicenda anche una voce molto attesa. E' quella di Alberto Di Pisa. L’ex Procuratore Capo di Marsala, che all’epoca della scomparsa della figlia di Piera Maggio e Pietro Pulizzi si è occupato delle indagini, ha rotto il silenzio. Lo ha fatto parlando alla trasmissione Storie Italiane di oggi, martedì 11 maggio 2021, su Rai1,

Di Pisa ha raccontato l'ipotesi sulla scomparsa della bambina avvenuta a Mazara dell Vallo il primo settembre 2021, L'ex procuratore capo si è detto poi più che convinto che la bambina avvistata da una guardia giurata a Milano nel mese di ottobre del 2004 sia proprio Denise Pipitone.L’ex Procuratore Capo a Storie Italiane ha dichiarato all'inviata della trasmissione di Eleonora Daniele: “C’è un’intercettazione in cui Jessica Pulizzi afferma di averla portata a casa di qualcuno, quindi si presume che abbia prelevato la bambina. Questo qualcuno si suppone l’abbia consegnata a qualcun altro che successivamente l’ha ceduta ai nomadi”. A Storie Italiane Alberto Di Pisa ha affermato anche un'altra cosa ed è stato molto preciso. “Per me al 90% la bambina vista a Milano è Denise Pipitone per tanti motivi: la somiglianza fisica, il taglio che aveva sulla guancia sinistra e l’accento siciliano”.

Sull’intercettazione in cui Anna Corona ha sottoposto la figlia Jessica ad una sorta di interrogatorio su quelli che sono stati i suoi spostamenti a Mazara del Vallo la mattina del 1° settembre 2004, Di Pisa ha chiarito: “Non era spontanea, sapeva di essere intercettata”. I riflettori sulla scomparsa di Denise si stanno riaccendendo perché la procura di Marsala ha riaperti l'inchiesta e proprio ieri, fra gli altri elementi, una ragazza di origine rom che si chiama proprio Denise ed ha 19 anni, è stata sottoposta ad accertamenti da parte dei carabinieri di Scalea in provincia di Cosenza dove la giovane vive.

