Denise, perché non ha il cognome di papà e mamma. Riconosciuta da Toni Pipitone ex marito di Piera Maggio

Il caso di Denise Pipitone è tornato alla ribalta in maniera prepotente in questi ultimi giorni. Si cerca di capire, è l'inchiesta è stata riaperta dalla procura di Marsala dove sia finita la bambina scomparsa il primo settembre 2004 da Mazara del Vallo. Oggi Denise ha 21 anni, all'epoca della scomparsa ne aveva 4. Molti, vedendo in tv la madre Piera Maggio e il padre Pietro Pulizzi si chiedono perché Denise non porta i loro cognomi. Pipitone è un cognome diverso da Pulizzi e Maggio.

Denise infatti si chiama Pipitone, come il primo marito della mamma, dal quale la donna ha poi divorziato. La bambina era nata dalla relazione extraconiugale che Piera Maggio aveva avuto con Pietro Pulizzi. I due avevano da tempo una frequentazione clandestina, e questo era stato uno dei motivi per cui fin da subito i sospetti sulla scomparsa della bimba erano ricaduti sull'ex moglie di Pulizzi, dalla quale l'uomo aveva avuto altre due figlie. All’inizio la storia era rimasta nascosta e alla piccola Denise venne dato il cognome del marito della mamma.

Solo in seguito alla sua scomparsa la realtà venne a galla. Toni Pipitone, muratore che adesso lavora in Germania, decise quindi di uscire dalla vicenda, senza però togliere il cognome a Denise, ormai sparita nel nulla. Con il primo marito, Piera Maggio ebbe un altro figlio, Kevin, nato nel 1993. Nel settembre del 2018 la donna si è risposata con il padre naturale di Denise, Pietro Pulizzi. La storia di Denise proprio oggi, martedì 11 maggio 2021, si è arricchita di un altro capitolo: quello della ragazza di 19 anni su cui si stanno svolgendo accertamenti a Scalea in provincia di Cosenza. La ragazza di origine rom, si chiama Denise, come la bimba scomparsa da Mazara e una commerciante del posto ha notato delle somiglianze e ha chiamato i carabinieri,

