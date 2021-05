Caso Pipitone, ecco chi è la Denise di Scalea: in collegio dalle suore e ora cerca lavoro. Servirà l'esame del Dna

11 maggio 2021 a

La Denise di Scalea è Denise Pipitone? Solo il test del Dna può stabilirlo o escluderlo. Per ora ci sono indizi e una notizia che, ora dopo ora, si arricchisce di particolari. La ragazza sulla quale sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della cittadina della Calabria (provincia di Cosenza), ha 19 anni e si conoscono alcuni dettagli sul suo passato. Poco per la verità, per poter arrivare a stabilire se è lei la scomparsa (era il 2004) da Mazara del Vallo nel 2004, una sparizione sulla quale indaga la Procura di Marsala che ha riaperto le indagini.

Tutto è nato da una segnalazione arrivata da una parrucchiera di Scalea, la quale ha riferito ai carabinieri di aver riscontrato delle somiglianze fisiche con la figlia di Piera Maggio che oggi avrebbe quasi 21 anni. La ragazza, che si chiama anche lei Denise, è stata individuata dagli investigatori dell’Arma che l’hanno portata in caserma per ascoltarla nella serata di ieri, lunedì 10 maggio.

La giovane, 19 anni, ha una madre rumena che vive in un'altra località del Cosentino con la quale, comunque, non è in buoni rapporti. Per molti anni la Denise di Scalea ha vissuto in un collegio di suore e solo da poco ha lasciato l’istituto ed è in cerca di un lavoro. "Abbiamo accertato che quanto riferito dalla ragazza corrisponde al vero e adesso occorre fare un riscontro per capire se i documenti che attestano la familiarità della ragazza siano veri", ha affermato il colonnello Piero Sutera, comandante provinciale dei carabinieri.

Serve quindi l'esame del Dna, una decisione che spetta alla procura di Marsala. "La Procura con noi non parla, è un muro" ha detto in proposito Giacomo Frazzitta, legale di Piera Maggio. Nessun altra notizia trapela al momento sulla decisione dell'esame del Dna, mentre particolari sulla vita della Denise di Scalea escono fuori in queste ore.

