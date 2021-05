Milano, rischio Covid: migliaia di persone in piazza tra Ddl Zan e festa dell'Inter. La questura: "Non più di 8 mila"

08 maggio 2021 a

Migliaia di persone in piazza nel pomeriggio di sabato 8 maggio a Milano. Tra le festa per lo scudetto dell'Inter in piazza Duomo e la manifestazione per il Ddl Zan, secondo la questura sono scese in piazza "poco meno di 8 mila persone". Ma c'è chi teme per il rischio di contagi da Covid. E di un numero totale di partecipanti "sminuito" per evitare il rischio di una "psicosi" da contagio.

Erano circa 3500, secondo la questura di Milano, le persone presenti oggi nell’area disposta intorno allo stadio San Siro per festeggiate l’Inter, campione d’Italia. I tifosi, spiega la questura, hanno sostato prevalentemente nella zona a ridosso del Baretto e lungo il tratto di strada che la squadra, a bordo del pullman, ha percorso per raggiungere lo stadio. "L’afflusso è stato attentamente monitorato e lungo le vie di accesso si è proceduto all’identificazione di 1100 tifosi". Gran parte della tifoseria ha «sostanzialmente rispettato l’utilizzo della mascherina ed il distanziamento". In particolare "al momento del passaggio dei due autobus, sui quali è giunta la squadra, si è registrato un avvicinamento ai margini della strada", spiega la questura meneghina.

E mentre gli organizzatori dell'altro presidio, quello su Ddl Zan, parlano di 8 mila partecipanti, sempre la questura dimezza il dato. "Il presidio all’Arco della Pace di Milano indetto dal movimento dei Sentinelli a favore l’approvazione del Ddl Zan ha visto la partecipazione di una punta massima di 4mila persone. In occasione della manifestazione non sono state segnalate criticità, situazioni di conflittualità o di rilievo per l’ordine pubblico", spiega una nota. Sul palco hanno sfilato nomi dello spettacolo, a partire da Malika Ayane, Lella Costa e Paola Turci, ma anche persone vittime di odio, a partire da Malika, la giovane di Castelfiorentino cacciata di casa perché lesbica, o Miguel Reyes Ross, picchiato a Roma per aver tenuto per mano il suo compagno.

