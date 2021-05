Superenalotto, vincita da favola: cinque +1 da 764mila euro. Ma niente sei

08 maggio 2021 a

a

a

Superenalotto: niente sei nemmeno nel concorso di oggi, sabato 8 maggio, ma una vincita da favola. E' stato centrato un cinque + 1 da ben 764mila 899 euro. La giocata vincente in Toscana, a Castelnuovo di Garfagnana, in provincia di Lucca. La schedina è stata convalidata in Piazza della Repubblica. Certo, se il giocatore avesse centrato anche il sesto numero, avrebbe letteralmente sbancato il Superenalotto. Niente da fare: il sei resiste e continua a mancare dal 7 luglio dell'anno scorso, quando fu indovinato a Sassari e fruttò 59 milioni di euro al fortunato giocatore.

Lotto e Superenalotto, l'estrazione di oggi sabato 8 maggio: i numeri vincenti

Ovviamente non sono mancati i cinque, anche questa settimana particolarmente importanti. Ne sono stati centrati cinque, ognuno da quasi 50mila euro, per la precisione 49.424. Le vincite con quattro punti sono state invece 451 e i giocatori saranno ripagati con 560 euro. Ovviamente molti di più i terni. Complessivamente 21.105 e valgono quasi 36 euro ognuno. Infine le vincite con l'ambo: 366.849, da 6 euro. Le vincite immediate all'atto della giocata, sono state 17.660 e come al solito vengono pagate 25 euro ognuna e quindi complessivamente sono stati assegnati 441mila e 500 euro.

Million Day, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi, sabato 8 maggio

Le quote SuperStar. Anche in questo caso manca la vincita di prima categoria: nessuno ha centrato il 5 Stella. In cinque, invece, hanno indovinato il 4 Stella: ognuno di loro vedrà arrivare sul proprio conto la bellezza di 56mila e 89 euro. I 3 Stella sono stati 92 e valgono 3.596 euro l'uno. Ad azzeccare il 2 Stella sono stati in 2.293 e vincono 100 euro a testa, mentre 10 ognuno ai 15.954 giocatori dell'1 Stella. Infine 0 Stella: 5 euro a 43.380 scommettitori. Il Sei, dunque, continua a resistere e non cade nemmeno in una settimana in cui ci sono state ben 4 estrazioni, a causa dello spostamento del concorso del Primo Maggio. Si torna a giocare nella giornata di martedì 11 maggio.

Entra al bar per un caffé ed esce con 10 mila euro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.