08 maggio 2021 a

a

a

Nel pomeriggio di oggi, sabato 8 maggio, all’interno di un campo agricolo, i carabinieri hanno trovato un cadavere quasi completamente carbonizzato, vicino a una bicicletta e a un telefono cellulare a Stupinigi, in provincia di Torino. Sul posto i carabinieri del nucleo investigativo del Comando provinciale dell’Arma e il medico legale per gli accertamenti scientifici del caso.



Notizia in aggiornamento

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.