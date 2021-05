Quarto Grado, il giallo di Denise Pipitone. Anna Corona: "Contro di noi processo mediatico" | Video

07 maggio 2021 a

a

a

"Contro di noi è in atto un nuovo processo mediatico". A parlare, in un intervista a Quarto Grado, è Anna Corona, ex moglie del padre di Denise Pipitone la bambina scomparsa il 1 settembre del 2004. La casa della donna è stata nuovamente perquisita nei giorni scorsi alla ricerca di tracce della piccola. Le indagini sono state riaperte. Negli anni scorsi la figlia di Anna Corona, Jessica Pulizzi è stata processata e assolta in tre gradi di giudizio. Una ferita che si riapre insomma. L'intervista della trasmissione di Rete 4 condotta da Gianluigi Nuzzi è andata in onda nella puntata di venerdì 7 maggio.

"La verità la voglio tanto quanto Piera Maggio"



Anna corona in esclusiva a #Quartogrado pic.twitter.com/GnASyAvY38 — Quarto Grado (@QuartoGrado) May 7, 2021

"Sono solidale con Piera Maggio e capisco il suo immenso dolore. Io cerco la verità come lei. L'ho desiderata sempre nel mio silenzio perché noi siamo persone pulite e non abbiamo paura della verità", ha detto la signora aggiungendo che avrebbe potuto partecipare anche alla fiaccolata che si è tenuta nelle scorse ore a Mazara del Vallo: "Potevo essere in prima linea a chiedere verità, io non mi tiro indietro per chiederla. Non temo di essere solidale con chi sta chiedendo verità. Poi ha lanciato un appello a Piera Maggio: "Ti dò del tu perché non ti ho dato mai del lei, ti voglio dire che sono solidale con te, sono anche io alla ricerca della verità, a me non interessa il mio pensiero, conosco il tuo dolore. E' sicuramente un dolore atroce che nessuna mamma dovrebbe mai provare. Per quanto riguarda il pensiero verso la mia famiglia è una tua opinione. Mi affianco a te per chiedere la verità".

"Non vado a toccare una bambina perché c'è stato un tradimento. I figli valgono molto di più di un tradimento"



Anna Corona in esclusiva ai microfoni di #QuartoGrado pic.twitter.com/kJtJbAH8CM — Quarto Grado (@QuartoGrado) May 7, 2021

"Io sono mamma tanto quanto Piera e non ho mai sentito che vado a toccare una bambina perché c'è stato un tradimento. I figli valgono molto di più di un tradimento. I figli valgono, come vale Denise che manca dunque il movente del tradimento non c'è. Io andavo avanti già per la mia vita a lavorare a portare avanti la mia famiglia. Dalla mia separazione alla scomparsa della piccola sono passati 4 anni", ha concluso Anna Corona.

Denise Pipitone, "somiglianza notevole tra le due nomadi". Torna la pista rom | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.